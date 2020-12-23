17 يناير.. الحكم على عصابة الاتجار بالبشر في منشأة ناصر

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 04:38 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، اليوم الأربعاء، جلسة 17 يناير المقبل للحكم على  8 متهمين بإدارة جماعة إجرامية منظمة فى الاتجار بالبشر بمنطقة منشأة ناصر. 

والمتهمون كل من "مصطفى.ر "، طبيب بشري، و"إبراهيم.س"، و"سامح.ر"، و"رامى.س"، و"خالد.ي"، و"أشرف.ي"، نجار مسلح، و"مصطفى.م"، و"مصطفى.ا".

صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين حسن السيد حسن ومحمد أحمد صبرى، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.

وكشف أمر إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، بأنهم أسسوا ونظموا إدارة جماعة إجرامية منظمة تعمل بصفة مستمرة بهدف ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر، وذلك من أجل الحصول بشكل مباشر علي منفعة مادية، بأن تعاملوا بالنقل والتسليم في أشخاص طبيعية وهم المجني عليهم "ابراهيم،م"، و"اية.ب"، و"فاطمة.ع"، وكان ذلك باستغلال حاجاتهم للمال بقصد استئصال أعضائهم البشرية، منهم وهي كلية من المجني عليه الأول والثاني، ونشأ عن ذلك عاهة مستديمة للمجني عليها أية يستحيل برؤها تقدر بحوالي 15 بالمائة، وكان ذلك حال كون المتهم الأول طبيب أخصائي كلي، ومدير وحدة غسيل الكلي بمستشفي القاهرة الفاطمي، وطبيب كلي مقيم بمستشفي التأمين الصحي بمدينة نصر، وارتكب جريمته باستغلال وظيفته وبطريق الإكراه الواقع علي المجني عليهم علي النحو المبين بالتحقيقات.

كما أضاف أمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع أطباء حسني النية في إجراء عملية نقل وزراعة أعضاء بشرية بالمخالفة لأحكام القانون، بأن حرضوا المجني عليها أأب علي التخلي عن عضو بشري وهي الكلي اليمني الخاصة بها مقابل مبلغ بقصد نقلها وزراعتها في جسم إنسان أخر حسن النية، وقد تمت تلك الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

كما اشتركوا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع متهمين مجهولي الهوية في إجراء عملية زرع أعضاء بشرية بالمخالفة لأحكام القانون، بأن حرضوا المجني عليه "إبراهيم.م" علي التخلي عن عضو بشري وهي الكلي اليسري الخاص به بمقابل مادي بقصد نقلها وزراعتها بجسم إنسان أخر مجهول الهوية وقد تمت تلك الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق والمساعدة علي النحو المبين بالتحقيقات.

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