بيتر ميمي لـ كريم عبد العزيز : فخور جدًا بالعمل معك

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 04:55 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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شارك المخرج بيتر ميمي، جمهوره ومتابعيه بـ صورة جديدة له بصحبة الفنان كريم عبدالعزيز، من كواليس تصوير مسلسل "الاختيار 2"، المقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل 2021، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك".

وعلق "ميمى" على الصورة قائلًا: "مليء بالحماس، تدفعه العاطفة، ومنتبه إلى مركز الفعل، أنا فخور جدًا بالعمل معك."

يذكر أن مسلسل الاختيار 2، مقرر له أن يخوض ماراثون رمضان المقبل، ويضم عدد من النجوم أبرزهم كريم عبدالعزيز، أحمد مكي، أحمد شاكر عبداللطيف، إنجي المقدم، هادي الجيار، محمد علاء، محمد فراج، بشرى، أسماء أبو اليزيد، رياض الخولي، سيناريو وحوار هاني سرحان، ومن إخراج بيتر ميمي، إنتاج شركة سينرجي، ويتناول تضحيات جديدة لرجال القوات المسلحة.

كما يعيش النجم كريم عبد العزيز حالة من الانتعاشة الفنية، حيث انتهى مؤخرا من تصوير جزء كبير من أحداث دوره بمسلسل "الاختيار 2"، والمقرر أن يخوض من خلاله سباق دراما رمضان المقبل، ويشاركه البطولة النجم أحمد مكى وعدد كبير من النجوم منهم إياد نصار وبشرى، من تأليف هانى سرحان، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج بيتر ميمى.

والمسلسل من الأعمال المهمة التي ينتظرها الجمهور، خاصة بعد النجاح الجماهيرى الضخم للجزء الأول من "الاختيار"، ومن المقرر أن يضع كريم خطة زمنية للتوفيق بين باقي مشاهده في فيلم "كيرة والجن"، الذى يواصل تصويره أيضا ويشاركه البطولة النجمين أحمد عز وهند صبرى وآخرون، من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.


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