'ميكروفيلم الأهرام' يوقع اتفاقية لتنفيذ مشروعات التحول الرقمي بالوزارات

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 04:07 م
جانب من التوقيع
جانب من التوقيع
ميسون أبو الحسن
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وقع مركز الأهرام للتنظيم وتكنولوجيا المعلومات "الميكروفيلم"، بمؤسسة الأهرام، اليوم الأربعاء، اتفاقية تعاون لتقديم خدمات تنفيذ أعمال الأرشفة الإاكترونية والتحول الرقمي، مع شركة تكنولوجيا معلومات النقل (ترانس اي تي)، وهي شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل للهيئة القومية لسكك حديد مصر.

ووقع العقد الكاتب الصحفي أشرف بدر مدير مركز الأهرام للتنظيم وتكنولوجيا المعلومات "الميكروفيلم"، بمؤسسة الأهرام، والمهندس خالد محمد عطية رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة ترانس اي تي.

وقالت المؤسسة في بيان لها، إن الاتفاقية تأتي ضمن مشروع "التحول الرقمي"، والذي تتبناه القيادة السياسية والحكومة لبناء قدرات الدولة وتطويرها من خلال منظومة آلية موحدةووضع قواعد بيانات متكاملة ودقيقة تضمن ربط الجهات الحكومية ببعضها، وإلغاء نظام التعامل الورقي، وتقديم خدمات متميزة للمواطنين توفر الوقت والجهد، وتقضي على البيروقراطية والفساد في دواوين الحكومة التي تتعامل بشكل مباشر مع المواطنين.

من جانبه قال خالد محمد عطية رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا معلومات النقل ترانس أي تي، إن الاتفاقية تأتي في إطار الجهود المستمرة المبذولة من قبل الشركة لتطوير خدمات وزارة النقل بجميع أنواعها وتبادل وميكنة الخدمات والتيسير علي المواطنين.

وأثنى المهندس خالد عطية على الدور الرائد  والمستمر لمؤسسة الأهرام فى مجالات التنوير والتثقيف علي مدار العقود الماضية ودورها في الحياة الثقافية والأدبية، وأعرب عن إعجابه بما يملكه مركز الأهرام للتنظيم وتكنولوجيا المعلومات من كنوز ووثائق تحكي تاريخ مصر خلال العقود الماضية. 

وقال أشرف بدر رئيس مركز الأهرام للتنظيم وتكنولوجيا المعلومات "الميكروفيلم"، :إن المركز لديه خبرة طويلة في عمليات الأرشفة بأحدث النظم الإلكترونية والميكروفيلمية، مبينا أن إدخال التكنولوجيا والميكنة إلى الجهات الحكومية سيسهم في التحول للمجتمع الرقمي، وتقليل معدلات أداء الخدمات للجماهير ،والحد من البيروقراطية، والعمل على خلق اقتصاد قوي وتنافسي، وكذلك خلق مناخ جاذب للاستثمار، ويُحسن الكفاءة التشغيليلة وينظمها.

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