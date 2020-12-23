موعد قرعة كأس العالم للأندية

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 03:52 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الأربعاء، عن موعد قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2020، والتي من المقرر إقامتها خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير المقبل.

وأعلن "فيفا"، أن القرعة ستجرى يوم 19 من يناير المقبل، بمقر الاتحاد الدولي بمدينة زيوريخ السويسرية.

وسيشارك في النسخة المقبلة من مونديال الأندية، كل من الدحيل القطري (المضيف) - الأهلي بطل دوري ابطال أفريقيا - بايرن ميونيخ الألماني "بطل أوروبا" - أولسان هيونداي الكوري الجنوبي "بطل آسيا"- أوكلاند سيتي النيوزيلندي "بطل أوقيانوسيا"، وتيجرس أونال المكسيكي "بطل كونكاكاف".

بينما سيتحدد ممثل قارة أمريكا الجنوبية، يوم 31 يناير المقبل، في المباراة النهائية لبطولة كوبا ليبرتادوريس.

وستكون المباراة الافتتاحية للبطولة، يوم 1 فبراير المقبل، بمواجهة ستجمع الدحيل القطري وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، على أن تقام المباراة النهائية، يوم 11 من الشهر ذاته، على ملعب المدينة التعليمية.

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