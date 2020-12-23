رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة فى مصر بالرقم القومي من خلال وزارة التضامن الاجتماعى لصرفها من ماكينات الصرافة 2020

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 03:48 م
تكافل وكرامة 2020
تكافل وكرامة 2020
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رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة فى مصر بالرقم القومي من خلال وزارة التضامن الاجتماعى لصرفها من ماكينات الصرافة 2020

تحرص الحكومة المصرية على تقديم العديد من الخدمات والدعم لجميع المواطنين، ومن أهم الخدمات التي تقدمها الدولة إلى الشعب هو معاش تكافل وكرامة، حيث يعد بمثابة معونة شهرية يتم صرفها لفئات معينة من المواطنين المستحقين، والهدف الأساسي من هذا البرنامج هو تقديم الدعم المادي لمواجهة غلاء الأسعار وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وخاصة في ظل الظروف الراهنة للبلاد وسوء الحالة المادية للمواطنين.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة
تقدم وزارة التضامن الاجتماعي العديد من المساعدات المالية للمواطنين، وتقدم ماشي التكافل والكرامة للأسر الفقيرة، وتقدم إلى هذا المعاش عدد كبير من المواطنين المصريين، ويتم صرفة بالفعل لعدد كبير جدا من المواطنين الذين يعتمدون على هذا المعاش بشكل أساسي في تلبية الاحتياجات اليومية والمعيشية ، وللحصول على معاش تكافل وكرامة بكل توافر عدد من الشروط وهى كالتالى:

- أن يكون المتقدم لا يعمل في أي جهة حكومية أو خاصة براتب أكثر من 400 جنيها.
- أن يكون المتقدم لا يتقاضى أى معاش تأمين أو مساعدة.
- في حالة عدم وجود أمراض مزمنة، يجب أن يكون عمر المتقدم أكثر من 65 عام.
- عدم امتلاك عقارات أو أراضي.

رابط خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة
- يجب دخول المستعلم إلى الرابط الالكتروني الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي (اضغط هنا).
- ثم يجب كتابة الرقم القومي الخاص بالمستحق.
- ثم يتم النقر على خانة استعلام.
- وأخيراً سيتم ظهور الصفحة الخاصة بتفاصيل معاش تكافل وكرامة.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة فى مصر بالرقم القومي من خلال وزارة التضامن الاجتماعى لصرفها من ماكينات الصرافة 2020

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