سرطان الدم الليمفاوي.. الأسباب والأعراض وعوامل خطر الإصابة

سرطان الدم الليمفاوي، يعتبر سرطان الدم الليمفاوي نوع خطير ومزمن من سرطانات الدم، وهو عبارة عن نسيج إسفنجي داخل العظم يوجد به خلايا الدمن ولمعرفة أدق التفاصيل حول مرض سرطان الدم الليمفاوي نقدم لكم في المقالة التالية الأسباب والأعراض وعوامل خطر الإ صابة.





أسباب سرطان الدم الليمفاوي

يحاول الأطباء حتى الأن الوصول للسبب الأساسي الذي يحدث من خلاله سرطان الدم الليمفاوي،ولكم المتعارف عليه أن هناك شيء ما يحدث وهذا يسبب طفرة جينية في الحمض النووي للخلايا المنتجة للدم، وهذه الطفرة تنتج خلايا ليمفاوية ولكنها غير طبيعية وتستمر في قتل الخلايا الليمفاوية الطبيعية وتتكاثر وتستمر في البقاء، وتطارد نخاع العظام وتتعارض مع إنتاج خلايا الدم الطبيعية.





أعراض سرطان الدم الليمفاوي يشعر الأشخاص المصابين بسرطان الدم الليمفاوي بهذه الأعراض: - التعرّق الليلي. - فقدان الوزن. - تضخم الغدد الليمفاوية دون ألم. - الإرهاق. - الحمى. - حالات العدوى المتكررة. - الألم في الجزء الأيسر العلوي من البطن، ويَنتج هذا عن تضخم في الطحال.



عوامل خطر الإصابة بسرطان الدم اللمفاوي

- في الغالب يحدث سرطان الدم الليمفاوي للاشخاص اللذين تجاوزوا الـ70 من عمرهم.

- يزيد احتمال إصابة الأشخاص البيض بسرطان الدم الليمفاوي أكثر من غيرهم من الأجناس الأخرى.

- وجود تاريخ العائلي لسرطانات الدم والنخاع العظمي قد يزيد من خطر الإصابة.

- التعرض لمواد كيميائية يزيد خطر الإصابة بسرطان الدم الليمفاوي.