جربيه في المنزل.. اختبار بسيط للتأكد من صحة القلب

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 03:08 م
بوابة الفجر
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أكد باحثون في مستشفى لاكورونيا الجامعي في إسبانيا، أن هناك طريقة بسيطة يمكن تجربتها في المنزل للتأكد من صحة وسلامة القلب، وخاصة للمرضى الذين يعانون من ضيق في التنفس أو ألم في الصدر خلال القيام بأي مجهود بدني.

وأضح العلماء أن هذه الطريقة تجري قياسا أوليا للمرضى وتوجيههم، إذا كان ذلك ضروريا، إلى إجراء المزيد من الفحوص المتعمقة، بحسب "فام أكتويال".

وتم إجراء الدراسة على 165 مشاركا يعانون من أعراض قلبية، وكان المتطوعون يعانون على وجه الخصوص من ضيق في التنفس أو ألم في الصدر أثناء القيام بمجهود بدني.

وقام المرضى بالمشي أو الركض على جهاز المشي حتى الإرهاق بزيادة شدّة التمرين تدريجياً، ثمَّ أخذ المشاركون استراحة بعد ذلك لمدة 15 إلى 20 دقيقة قبل صعود 4 طوابق (60 درجة) دون التوقف وبدون ركض، وأثناء هذا التمرين، تم قياس وقتهم، وملاحظة نشاط القلب.
 
وفقاً لنتائج الباحثين استغرق الأمر أكثر من دقيقة ونصف بالنسبة إلى 58 في المائة من المرضى من أجل أن يصعدوا الدرج. كما أظهر هؤلاء وظائف غير طبيعية للقلب عندما أجروا الاختبار على جهاز المشي. 

وبالنسبة إلى المتطوعين الذين كانوا بصحة أفضل فقد نجحوا بصعود 60 درجة في غضون 40 إلى 45 ثانية.

وأعلن د.خيسوس بيتريو المؤلف الرئيسي للدراسة وطبيب أمراض القلب في مستشفى لاكورونيا الجامعي أن اختبارات الدرج طريقة سهلة لمراقبة صحة القلب، وفي حالة استغرقك الأمر أكثر من دقيقة ونصف لصعود 4 طوابق، فيجب استشارة الطبيب فورا.

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