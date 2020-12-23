حريق بمركز للمهاجرين في البوسنة

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 03:16 م
حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية
وكالات
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اندلع حريق اليوم الأربعاء، في مركز للمهاجرين بشمال غربي البوسنة يقيم فيه نحو 1200 مهاجر، وفقًا لقناة روسيا اليوم.

 

وبحسب بوابة "كليكس" الإخبارية المحلية في البوسنة، اندلع الحريق في قطاع تخزين البنزين ومولدات الكهرباء في مخيم ليبا للمهاجرين، ونشرت صورا تظهر دخانا أسود فوق خيام بيضاء.

 

ونقلت وكالة رويترز، عن المتحدث باسم الشرطة في منطقة بيهاتش، قوله إن الشرطة ورجال الإطفاء يتوجهون نحو المخيم الذي يقع على بعد نحو 25 كيلومترا عن بيهاتش.

 

وأوضح أن الشرطة لا تعرف ما إذا كان الحريق قد أسفر عن سقوط ضحايا.

 

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مركز للمهاجرين حريق البوسنة

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