السيتي يستعد لتأمين دي بروين من مطامع الريال وباريس

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 02:38 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements
يقترب الدولي البلجيكي كيفين دي بروين لاعب الفريق الأول لكرة القدم بمانشستر سيتي من تمديد تعاقده مع فريقه الإنجليزي والممتد حتى صيف العام 2022.


ويرغب مسؤولو السيتي في تأمين النجم الأول للفريق بصورة مبكرة خوفاً من التحركات التي يقوم بها ريال مدريد وباريس سان جيرمان للحصول على خدماته.


وقالت صحيفة " الجارديان البريطانية " أن المحادثات التي جرت بين السيتي ودي بروين تسير بشكل جيد ومن المُنتظر أن يتم توقيع العقود بين الطرفين حتى صيف العام 2025.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ريال مدريد دي بروين باريس سان جيرمان السيتي الدوري الانجليزي الممتاز

أخبار تهمك

مظهر شاهين يشن هجومًا ناريًا على "كريمة": "زوجتي خط أحمر" (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يُحدد سعر رحيل مصطفي محمد

منذ 43 دقيقة

عاجل.. إصابات ووفيات كورونا تقفز من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 15 ساعة

مبلغ خرافي.. الزمالك يُحدد سعر رحيل مصطفي محمد

منذ ساعة و 14 دقيقة

موقف ليفربول من بيع محمد صلاح في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و نصف

تشكيل جمهورية شبين والنجوم بالقسم الثاني

منذ 42 دقيقة

اتحاد الكرة يكشف عن الحالة الوحيدة لتأجيل قمة الأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. الأهلي يعلن موقف المصابين

منذ 19 دقيقة

شروط تعجيزية لتجديد عقد ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

إصابة ابنة رئيس دولة عربية بفيروس كورونا

منذ ساعة و 8 دقيقة

ضربة موجعة لبيراميدز بعد مباراة الاتحاد الليبي

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي الرسمي أمام سونيديب في دوري الأبطال

منذ ثلث ساعة

"العفو عن المحكوم عليهم ".. أبرز قرارات رئيس الوزراء اليوم

منذ ساعة

تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

منذ حوالي 23 ساعة

وزير التربية يفجر مفاجأة حول رسوم الثانوية العامة

منذ حوالي 13 ساعة

رئيس الوزراء يلغي احتفالات رأس السنة.. ويكشف حقيقة الإغلاق الكامل

منذ ساعتين و 39 دقيقة

موضوعات متعلقة

مانشستر يونايتد يقترب من خطف نجم برشلونة

أهم أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء.. تحديد أسماء الراحلين عن الملكي ومفاجأة جديدة في صفقة بوجبا

أهم أخبار ريال مدريد اليوم السبت.. الملكي يهدد صفقة برشلونة الذهبية وبيريز يقرر بيع نجم الفريق

بيريز يخطط لخطف نجم باريس سان جيرمان

أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 28 فبراير: رعب في الريال قبل الكلاسيكو.. صفقة مفاجأة.. بيريز يتحرك لضم نجم مانشستر سيتي.. هجوم ضاري على زيدان

مانشستر يونايتد يقترب من ضم نجم برشلونة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:25 م

مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي الرسمي أمام سونيديب في دوري الأبطال

رئيس الوزراء يلغي احتفالات رأس السنة.. ويكشف حقيقة الإغلاق الكامل

12:07 م

الزمالك يُحدد سعر رحيل مصطفي محمد

02:03 م

مبلغ خرافي.. الزمالك يُحدد سعر رحيل مصطفي محمد

01:32 م

وزير التربية يفجر مفاجأة حول رسوم الثانوية العامة

01:35 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن