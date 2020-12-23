بالزي الرياضي.. رئيس جامعة بني سويف يطلق ضربة بداية بين التجارة والتربية الرياضية (صور)

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 02:36 م
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
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شهد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، نهائي كأس رئيس الجامعة لكرة القدم للعام الجامعي 2020-2021 بين كليتي التجارة والتربية الرياضية بإستاد بني سويف والتي إقامتها إدارة رعاية الشباب بالجامعة.

وجاء ذلك بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أسامة سعيد عميد كلية التجارة، والكابتن محمد فاروق مدير عام رعاية الشباب، والكابتن توني عثمان عضو لجنة الحكام الرئيسية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بكليتي التجارة والتربية الرياضية.

وارتدى الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة الزي الرياضي وقام بإطلاق ضربة البداية للمباراة من أرض الملعب والتقاط الصور التذكارية مع لاعبي الكليتين مطالبهم بضرورة التحلي بالروح الرياضية.

وأكد الدكتور منصور على أهمية الأنشطة بالجامعة في اكتشاف المواهب والتعبير عن الطاقات الكامنة عند الطلاب في مختلف المجالات الثقافية والاجتماعية والفنية والرياضية من أجل تنمية شخصية الطلاب وتنمية قدراتهم الذهنية والبدنية، إضافة إلى إسهام تلك الأنشطة في صقل المواهب الرياضية لدى الطلاب، وتعزيز خبراتهم الحياتية.

وأوضح رئيس الجامعة أن البطولة أقيمت بمشاركة 28 كلية بمعدل 480 لاعبًا بعد أن تم إقامتها على ملعب الشبان المسلمين وسط إجراءات إحترازية ضد فيروس كورونا المستجد حيث حصل فريق كلية الحقوق على المركز الثالث بعد التغلب على كلية سياحة وتم إقامة المباراة النهائية بإستاد بني سويف.

وقام رئيس الجامعة بتسليم الكأس لفريق كلية التربية الرياضية لحصولهم على المركز الأول مقدما التهنئة لهم.
بالزي الرياضي.. رئيس جامعة بني سويف يطلق ضربة بداية بين التجارة والتربية الرياضية (صور)
بالزي الرياضي.. رئيس جامعة بني سويف يطلق ضربة بداية بين التجارة والتربية الرياضية (صور)
بالزي الرياضي.. رئيس جامعة بني سويف يطلق ضربة بداية بين التجارة والتربية الرياضية (صور)
بالزي الرياضي.. رئيس جامعة بني سويف يطلق ضربة بداية بين التجارة والتربية الرياضية (صور)
بالزي الرياضي.. رئيس جامعة بني سويف يطلق ضربة بداية بين التجارة والتربية الرياضية (صور)
بالزي الرياضي.. رئيس جامعة بني سويف يطلق ضربة بداية بين التجارة والتربية الرياضية (صور)
بالزي الرياضي.. رئيس جامعة بني سويف يطلق ضربة بداية بين التجارة والتربية الرياضية (صور)
بالزي الرياضي.. رئيس جامعة بني سويف يطلق ضربة بداية بين التجارة والتربية الرياضية (صور)
بالزي الرياضي.. رئيس جامعة بني سويف يطلق ضربة بداية بين التجارة والتربية الرياضية (صور)
بالزي الرياضي.. رئيس جامعة بني سويف يطلق ضربة بداية بين التجارة والتربية الرياضية (صور)
بالزي الرياضي.. رئيس جامعة بني سويف يطلق ضربة بداية بين التجارة والتربية الرياضية (صور)
بالزي الرياضي.. رئيس جامعة بني سويف يطلق ضربة بداية بين التجارة والتربية الرياضية (صور)

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