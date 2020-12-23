محافظ بني سويف يبحث استخدام التكنولوجيا الحديثة في معالجة صرف "كوم أبو راضي" الصناعية

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 02:20 م
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
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عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الاربعاء، اجتماعا في حضور مسئولي مياه الشرب والصرف الصحي والبيئة والاستثمار والمكتب الفني بديوان عام المحافظة، لمناقشة سبل وجدوى نماذج وحدات معالجات الصرف الصحي والصناعي التي أعدتها إحدى الشركات العاملة في المجال بناء عن اجتماعات سابقة مع المحافظ الذي طالب بإعداد نماذج محددة من الوحدات ودراسة تكاليف الإنشاء والتشغيل والصيانة وجدواها مقارنة بالأنظمة الأخرى، ونوعية المياه المعالجة وإمكانية استخدامها في أنشطة أخرى.

وأعدت الشركة 4 نماذج من وحدات المعالجة وهي: محطة مجمعة للمنطقة الصناعية، ومحطة لكل قسم من المصانع، ومحطة لكل مجموعة مصانع متجاورة، ومحطة لكل مصنع واحد، حيث تم تصميم النماذج حسب الطاقة الاستيعابية وتمت دراسة على متوسطات الخارج من مياه الصرف الصناعي، ونوعية الصرف حسب نوعية القطاعات الصناعية الموجودة بالمحافظة، والتكلفة بأنواعها الثلاث: الإنشائية والتشغيلية والصيانة.

وتم الاتفاق خلال الإجتماع على إجراء زيارة ميدانية لمنطقة كوم أبو راضي لبحث تلك النماذج على أرض الواقع لتحديد المناسب والأفضل، تليها مرحلة إعداد المقايسات التقديرية لتنفيذ النماذج بمختلف أنواعها، تمهيدا لدراسة الآليات لتنفيذه، وذلك من خلال التنسيق مع هيئة التنمية الصناعية، بجانب التنسيق مع جمعية المستثمرين لتقديم تلك النماذج التي ستسهم في حل مشكلة الصرف الصناعي والصحي بالمنطقة.

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