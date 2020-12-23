رئيس مدينة سفاجا تتابع أعمال بنك الطعام لإنتاج الوجبات الساخنة للطلاب

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 01:38 م
بوابة الفجر
محمد طه
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كلفت هدي مغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأربعاء، إدارة الإنتاج والتعاون بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، بالمرور على بنك الطعام بمدرسة المنار الاعدادية بالأشغال وذلك للوقوف على مستوى تقديم خدمة الوجبات الساخنة لتلاميذ المدارس.

وأشارت المغربي، إلى أن الدولة تنفق ملايين الجنيهات للقضاء على الأمية، ولم تحقق ما حققته هذه المنظومة في القضاء على التسرب من التعليم واستكمال الطلاب لسنوات الدراسة، دون انقطاع، كما تساهم في بناء جسد صحى وسليم للأطفال. 

وأضافت رئيس المدينة أنه تم التنبيه على مسئولي البنك بضرورة الاهتمام بمستوي النظافة واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد. 

وشددت على الاستمرار بالمرور على الأسواق والمدارس ودور العبادة والكنائس، وعلى المحلات والمطاعم والمقاهي ومواقف سيارات الأجرة، للتأكد من ارتداء الكمامات وتنفيذ القرارات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى تعليق ملصقات على جدران ديوان الحي للتوعية بضرورة ارتداء الكمامات الواقية أثناء دخول المواطنين والعاملين للديوان، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا.
رئيس مدينة سفاجا تتابع أعمال بنك الطعام لإنتاج الوجبات الساخنة للطلاب
رئيس مدينة سفاجا تتابع أعمال بنك الطعام لإنتاج الوجبات الساخنة للطلاب
رئيس مدينة سفاجا تتابع أعمال بنك الطعام لإنتاج الوجبات الساخنة للطلاب
رئيس مدينة سفاجا تتابع أعمال بنك الطعام لإنتاج الوجبات الساخنة للطلاب

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سفاجا بنك الطعام

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