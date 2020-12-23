عبر الفيديو كونفرانس.. حسين زين يشارك بمنتدى الإعلام العربي

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 01:30 م
حسين زين
حسين زين
ميسون أبو الحسن
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شارك اليوم، حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، عبر تقنية الفيديو كونفرانس  بالدورة ال19 لمنتدى الإعلام العربى تحت شعار "المستقبل.. رقمي".

يأتي ذلك برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الذي ألقى كلمة فى بدايه افتتاح فعاليات المنتدى، وبمشاركة عدد كبير من قادة الإعلام العربي.

وناقش المنتدى متغيرات المرحلة الراهنة التي فرضتها تداعيات أزمة فيروس كورونا المُستجد، وما استدعته من تحولات جذرية على كافة الأصعدة، ولا سيما القطاع الإعلامي؛ حيث  فرضت الجائحة العالمية على المؤسسات الإعلامية والعاملين فيها قواعد جديدة، وشكلت الأزمة اختبارًا حقيقيًا لمصداقية وسائل الإعلام،ودور الاعلام التقليدي في مواجهة الشائعات والأكاذيب، وتفعيل دوره التنويري والتوعوي، ومواكبة تطورات الإعلام الجديد.

يذكر أن تنظيم فعاليات المنتدى يأتي من نادي دبي للصحافة بدبي بالإمارات العربية المتحدة.

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