الان/now.. (لينك شغال) استعلام عن منحة 500 جنيه الدفعة القادمة الخامسة | أسماء المستفيدين منحة العمالة الغير منتظمة بالرقم القومي 2020

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 01:08 م
العمالة الغير منتظمة
العمالة الغير منتظمة
Advertisements

الان/now.. (لينك شغال) استعلام عن منحة 500 جنيه الدفعة القادمة الخامسة | أسماء المستفيدين منحة العمالة الغير منتظمة بالرقم القومي 2020

“لينك شغال” استعلام عن منحة 500 جنيه الدفعة القادمة | أسماء المستفيدين منحه العمالة الغير منتظمة بالرقم القومي فقد يبحث الكثير من المواطنين عن طريقه الاستعلام لمعرفة أسماء المستفيدين في منحة العمالة الغير منتظمة للشهر الحالي شهر ديسمبر، حيث أعلنت عنها الوزارة لذلك يبحث ملايين المواطنين عن ذلك.

منحه العمالة الغير منتظمة الدفعة القادمة
أعلنت وزارة القوى العاملة أنه قد تم بدء صرف منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الجديدة من خلال مكاتب البريد وماكينة الصراف الآلي لجميع المواطنين المستفيدين، وقد تم تقسيم هذه الأعداد على دفعات وذلك حرصا على سلامة الجميع من الازدحام والخوف من انتشار فيروس كورونا المستجد، لذلك يمكن معرفة أسماء المقبولين بالرقم القومي من موقع الوزارة والانتظار لاستلام الرسائل النصية للمواطنين المقبولين بموعد صرف الدفعة الرابعة، ويتم ذلك من خلال مجموعة من الخطوات التي تتم عبر موقع الوزارة.

خطوات الاستعلام عن دفعه العمالة الغير منتظمة بالرقم القومي
يمكن اتباع مجموعة من الخطوات للاستعلام عن الدفعة الرابعة من منحة العمالة الغير منتظمة بالرقم القومي من خلال موقع الوزارة، ويتم ذلك عن طريق الآتي:

- يتم تسجيل الدخول إلى موقع وزارة القوى العاملة (اضغط هنا).
- يتم التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة عام 2020 والانتظار لتحميل الصفحة.
- بعد ذلك لابد من كتابة الرقم القومي الخاص بالمواطن وهو مكون من 14 رقم ولابد أن يكون صحيح.
- الضغط على أيقونة استعلام.
- أخيرا يظهر نتيجة الاستعلام، وهل أنت من المستفيدين أم لا.

الان/now.. (لينك شغال) استعلام عن منحة 500 جنيه الدفعة القادمة الخامسة | أسماء المستفيدين منحة العمالة الغير منتظمة بالرقم القومي 2020

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة القوى العاملة منحة العمالة الغير منتظمة 2020 صرف منحة العمالة صرف العمالة الغير منتظمة العمالة الغير منتظمة 2020 العمالة الغير منتظمة

أخبار تهمك

الأهلي يخطط للتخلص من الصفقة الفاشلة

منذ حوالي 5 ساعات

ضربة موجعة لبيراميدز بعد مباراة الاتحاد الليبي

منذ حوالي 17 ساعة

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل ثنائي الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 18 ساعة

تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

منذ حوالي 21 ساعة

رئيس الوزراء يلغي احتفالات رأس السنة.. ويكشف حقيقة الإغلاق الكامل

منذ ساعة و 6 دقيقة

تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سونيديب في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

"الغلق الكامل".. أبرز تصريحات رئيس الوزراء خلال اجتماع اليوم

منذ ساعة الا ربع

لميس الحديدي: مصر تعيش ذروة الموجة الثانية من كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

وزير التربية يفجر مفاجأة حول رسوم الثانوية العامة

منذ حوالي 12 ساعة

اتحاد الكرة يكشف عن الحالة الوحيدة لتأجيل قمة الأهلي والزمالك

منذ ساعة و 13 دقيقة

شروط تعجيزية لتجديد عقد ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

مظهر شاهين يشن هجومًا ناريًا على "كريمة": "زوجتي خط أحمر" شذذ

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إصابات ووفيات كورونا تقفز من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. قفزة جديدة في وفيات وإصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ يومين

وزيرة الهجرة: تلقينا استغاثات من المصريين العالقين بالخارج

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يستهدف التعاقد مع «قاذفة الأهداف»

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

شغال رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الثالثة من موقع وزارة القوي العاملة manpower.gov.eg بالرقم القومي

ننشر أسماء المستفيدين من منحة العمالة غير المنتظمة 2020 الدفعة الرابعة عبر رابط موقع وزارة القوى العاملة

(بالأسماء) موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة ال500 جنيه بالرقم القومي رابط شغال موقع وزارة القوى العاملة

(الآن) أسماء المقبولين في منحة العمالة الغير منتظمة نوفمبر 2020 بالرقم القومي موقع وزارة القوى العاملة

(رابط شغال) برسالة SMS هنا حالا الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 500 جنيه بالرقم القومي عبر موقع وزارة القوى العاملة

(بالأسم) استعلام منحة العمالة الغير منتظمة ديسمبر 2020 الدفعة الرابعة بالرقم القومي موقع القوى العاملة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:07 م

رئيس الوزراء يلغي احتفالات رأس السنة.. ويكشف حقيقة الإغلاق الكامل

وزير التربية يفجر مفاجأة حول رسوم الثانوية العامة

01:35 ص

تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

04:06 م

اتحاد الكرة يكشف عن الحالة الوحيدة لتأجيل قمة الأهلي والزمالك

12:01 م

ضربة موجعة لبيراميدز بعد مباراة الاتحاد الليبي

08:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن