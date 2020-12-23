



الان/now.. (لينك شغال) استعلام عن منحة 500 جنيه الدفعة القادمة الخامسة | أسماء المستفيدين منحة العمالة الغير منتظمة بالرقم القومي 2020





“لينك شغال” استعلام عن منحة 500 جنيه الدفعة القادمة | أسماء المستفيدين منحه العمالة الغير منتظمة بالرقم القومي فقد يبحث الكثير من المواطنين عن طريقه الاستعلام لمعرفة أسماء المستفيدين في منحة العمالة الغير منتظمة للشهر الحالي شهر ديسمبر، حيث أعلنت عنها الوزارة لذلك يبحث ملايين المواطنين عن ذلك.





منحه العمالة الغير منتظمة الدفعة القادمة

أعلنت وزارة القوى العاملة أنه قد تم بدء صرف منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الجديدة من خلال مكاتب البريد وماكينة الصراف الآلي لجميع المواطنين المستفيدين، وقد تم تقسيم هذه الأعداد على دفعات وذلك حرصا على سلامة الجميع من الازدحام والخوف من انتشار فيروس كورونا المستجد، لذلك يمكن معرفة أسماء المقبولين بالرقم القومي من موقع الوزارة والانتظار لاستلام الرسائل النصية للمواطنين المقبولين بموعد صرف الدفعة الرابعة، ويتم ذلك من خلال مجموعة من الخطوات التي تتم عبر موقع الوزارة.





خطوات الاستعلام عن دفعه العمالة الغير منتظمة بالرقم القومي

يمكن اتباع مجموعة من الخطوات للاستعلام عن الدفعة الرابعة من منحة العمالة الغير منتظمة بالرقم القومي من خلال موقع الوزارة، ويتم ذلك عن طريق الآتي:





- يتم تسجيل الدخول إلى موقع وزارة القوى العاملة ( اضغط هنا ).

- يتم التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة عام 2020 والانتظار لتحميل الصفحة.

- بعد ذلك لابد من كتابة الرقم القومي الخاص بالمواطن وهو مكون من 14 رقم ولابد أن يكون صحيح.

- الضغط على أيقونة استعلام.

- أخيرا يظهر نتيجة الاستعلام، وهل أنت من المستفيدين أم لا.



