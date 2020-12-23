



موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2020 (منحة الـ 500 جنيه) عبر رابط موقع وزارة القوى العاملة | الدفعة الرابعة وأسماء المقبولين





نتابع الآن آخر الأخبار بشأن موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة الجديدة التي من المقرر أن تكون قيمتها 500 جنيه مصري، وذلك في ظل بحث المتقدمين عن أسماء المقبولين في المنحة باستخدام الرقم القومي عبر الدخول لرابط وزارة القوى العاملة أو من خلال الاستعلام بإرسال رسالة نصية للرقم الموحد الذي تم إتاحته لهذا الغرض، كافة التفاصيل عن هذه المنحة ستجدونها في السطور التالية من هذا المقال، فكونوا معنا.





موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة

أتاحت وزارة القوى العاملة رابطًا إلكترونيًا للاستعلام عن كل التفاصيل المتعلقة بمنحة العمالة غير المنتظمة.





ويتمكن من خلال الولوج للرابط معرفة موقف المواطن من صرف مبلغ الـ500 جنيه باتباع خطوات محددة على النحو الآتي:





- في البداية لابد من الدخول إلى موقع وزارة القوى العاملة.

- بعد دخول الموقع، يبدأ المستعلم في إدخال البيانات .

- ثم بعد الانتهاء من إدخال البيانات بشكل صحيح، يجب الضغط على كلمة الاستعلام.

- أخيرا، إظهار النتائج.





الاستعلام برسالة 2030

كما أنه تجدر الإشارة إلى أن الرسالة النصية تصل للمتقدمين من رقم 2030 فقط .





كذلك عندما تصلك رسالة لمواطن من هذا الرقم، فإن لك يعني أنه مستحق وسيحدد له موعد للتوجه لأقرب مكتب بريد تابع له لتسلم المنحة.





وكان مجلس الوزراء أعلن في وقت سابق على صفحته في فيسبوك، عن صرف الدفعة الأولى من المرحلة الثانية للمنحة الرئاسية خلال شهر ديسمبر الجاري.





أسماء المستحقين

بلغ عدد المستحقين لصرف المنحة المقررة 2 مليون و260 ألف عامل.





سيتم تصنيفهم كالتالي:





- 690 ألف عامل حاصل على الدعم من قبل في المرحلة الأولى.





- 110 آلاف عامل ممن قدموا بالمرحلة الأولى ولم تنطبق عليهم شروط الصرف نتيجة التسجيل الخاطئ لبيان الرقم القومي.





- 60.541 ألف تنطبق عليهم الشروط .





- 96 ألف عامل تقدموا بالتحديث خلال المرحلة الثانية، من أصل 451 ألف عامل تقدموا بالشكاوى لعدم الصرف خلال المرحلة الأولى.





- 1.4 مليون عامل متقدم لأول مرة للمنحة.



