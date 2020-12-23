يصرف الأسبوع الجاري.. كيفية حجز اللقاح الصيني المضاد لكورونا؟

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بعد ثبوت فاعليته، اعتمدت وزارة الصحة، خطة صرف وتوزيع لقاح كورونا الصيني، على الفئات الأولى بالتطعيمات عن طريق الحجز عبر الموقع الإلكتروني.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن طرق حجز اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد.



١. تطلق وزارة الصحة، الموقع الإلكتروني الخاص بمنظومة توزيع وصرف لقاح كورونا الصيني مع نهاية الأسبوع الجاري.



٢. يسمح الموقع بحجز وتسجيل الفئات الأولي بالتطعيمات وهم الفريق الطبى بمستشفيات العزل والفرز علي مستوى الجمهورية ثم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.



٣. وكذلك حجز موعد للفئات غير المدرجة في المراحل الأولي من التطعيمات.



٤. ثم يقوم الموقع بارسال رسالة sms للمنتفع بها كود وموعد لزيارة المستشفى على أن يكون معة كل الأوراق التى تفيد استحقاقة للقاح.



٥. ويتم تحديد موعد الصرف مع تأمين حصوله على الجرعتين بين الأولى والثانية 21 يوما حقن عضل.



٦. التطعيم سيكون اختياريا ووفق ارشادات منظمة الصحة العالمية.



في ظل التساؤلات المتكررة بشأن أكثر اللقاحات فاعلية وأمانًا، يقول الدكتور غسان سعيد رئيس الجمعية الطبيىة العربية الأمريكية، إن لقاح سينوفارم يعد الآمن بين اللقاحات الأخرى، ومن بينها لقاح فايزر، فهو يعتمد على الطريقة التقليدية فى التلقيح.



وتقول نها عاصم مستشار وزيرة الصحة للأبحاث، إن الأبحاث على اللقاح الصيني، تتم بدقة وبمتابعة مستمرة، ولم يتم رصد أي آثار جانبية ناجمة عنه حتى الآن.



وأضافت عاصم، "لم نرصد أي آثار جانبية قصيرة للقاح سينوفار على المواطنين الذين خضعوا له، ووزيرة الصحة شاركت في التجربة الإكلينكية للقاح الصيني".



وتجاوزت نسبة فاعلية لقاح سينوفارم المضاد لفيروس كورونا 97% ممن تم إعطاؤهم اللقاح في المرحلة النهائية من تجربة فى إندونيسيا.



وأثبت اللقاح فاعليته بنسبة 97% في التجارب السريرية المبكرة هناك، ولكن معدل الفعالية النهائى لن ينتهى إلا في يناير، بعد إعلان نتائج المرحلة الثالثة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.



وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الماضي، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.



وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.



ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت آلاف حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.