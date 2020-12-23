حريق بقطار محمل بالنفط بعد انحرافه في واشنطن

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 10:07 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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أعلنت السلطات الأمريكية، عن اندلاع حريق بقطار محمل بالنفط الخام بعد خروجه عن مساره في مقاطعة واتكوم بواشنطن الأمريكية.

 

وأصدرت السلطات الأمريكية، اليوم الأربعاء، أوامر بإجلاء السكان بمحيط نصف ميل من موقع الحادث.

 

ونشرت هيئة السكك الحديدية BNSF، بيانًا عبر حسابها على موقع تويتر، قالت فيه إن القطار انحرف عن مساره في ساعة متأخرة من صباح الثلاثاء وخرجت خمس عربات عن السكة.

 

وأكدت الهيئة، اندلاع حريق في عربات القطار الأخيرة وأن أطقم الاستجابة للطوارئ تعمل على تقييم الوضع.

 

وأعلنت السلطات، عن الإخلاء على الإنترنت من قبل مسؤول العلاقات العامة في ولاية واشنطن، الذي حث جميع "السكان والزوار" على مغادرة المنطقة المجاورة للقطار المشتعل حيث تشمل منطقة الإخلاء مدرسة ابتدائية وكنيسة والعديد من الشركات.

 

ولم توضح السلطات الأمريكية، سبب الحادث ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات حتى الآن.

 

ويذكر أن الحادث، وقع في بلدة كستر الصغيرة التي يقل عدد سكانها عن 400 نسمة وتقع على بعد أميال فقط من الحدود بين الولايات المتحدة وكندا.

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واشنطن قطار حريق انحراف قطار

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