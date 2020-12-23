الإكوادور تعثر على أنواع جديدة من فيروس كورونا

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 09:02 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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 اكتشفت مجموعة من جامعة إسبيريتو سانتو في الإكوادور، أنواعا جديدة من فيروس كورونا، يمكن أن يؤثر أحدها على تزايد المرض، لكن لا علاقة لها بالسلالة البريطانية.

 

وبحسب الجامعة، قام الباحثون بحفظ مواد وراثية من أكثر من 2.5 ألف عينة من 22 مقاطعة في البلاد، مما أتاح تحديد نوع سلالة الفيروس التي ظهرت في كل مدينة، وما إذا كانت هناك طفرات للفيروس.

 

وأوضح العلماء أنه "تم تحديد نوع جديد من فيروس SARS-CoV-2، وهناك شكوك في أنه قد يلعب دورا في الزيادة السريعة في انتشار عدوى الفيروس. ولم تظهر دراسة الفيروسات المحلية وجود أي تشابه جيني لها مع الفيروس البريطاني.

 

ولفتت الجامعة، إلى أنه تم تحديد نوعين آخرين من الفيروس في البلاد، ظهرا بين شهري يوليو ونوفمبر.

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