وزير العدل: هيئة قضايا الدولة تساعد في سيادة القانون

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 01:01 ص
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
هدير حمزة
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قال المستشار عمر مروان وزير العدل، ‘ن هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار أبوبكر الصديق رزق، لها دور هام وفعال في سيادة العدل، وتوطيد القانون وتحقيقه على الجميع.

وأضاف "مروان"، أثناء كلمته في أحتفالية هيئة قضايا الدولة، بافتتاح مقر النادي بالعجوزة، عقب عملية تجديد شاملة، أن الدستور المصري قد إناط لها في كافة قوانية المدافعة عن الدولة، واسترداد أموالها والمشاركة في الدفاع عنها في القضايا المقامة ضدها سواء في الداخل أوالخارج، وأن للهيئة اسهامات مشهوده في تحقيق المنافع الكبيرة للدولة المصرية.

وأضاف "مروان"، أنه منذ رئاسة المستشار "أبوبكر" للهيئة فإن أعمالها المتميزة مستمرة سواء في الشغل الفني أو الإداري أو تهيئة بيئة عمل مناسبة للاعضاء لمباشرة أعمالهم.

وتابع وزير العدل، أن رئيس الهيئة الحالي هو أول مستشتار يهتم بافتتاح نوادي جديدة للهيئة في الأقاليم، كما وعد الحضور بسرعه إرسال قانون هيئة قضايا الدولة إلي مجلس النواب في أقرب وقت.
وزير العدل: هيئة قضايا الدولة تساعد في سيادة القانون
وزير العدل: هيئة قضايا الدولة تساعد في سيادة القانون
وزير العدل: هيئة قضايا الدولة تساعد في سيادة القانون
وزير العدل: هيئة قضايا الدولة تساعد في سيادة القانون

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