رانيا المشاط: التمويل التنموي الأفضل من ناحية التكلفة وشروطه ملائمة لمصر (فيديو)

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 01:53 ص
شيماء حسن
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قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الحكومة تهدف إلى جلب الحقوق الاقتصادية للمواطنين، مشيرة إلى أن هناك محفظة تمويل بـ25 تمويل دولار لـ377 مشروعا.

وأضافت "رانيا" في لقائها عبر سكايب مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" أن مرونة الاقتصاد المصري وصلابته في مواجهة أزمة كورونا كانت حاضرة بقوة في كل المحافل الدولية.

وأشارت إلى أن القروض والمنح التمويلية تذهب لمشروعات متعلقة بالمواطن كالإسكان الاجتماعي ودعم التعليم، موضحة أن التمويل التنموي الذي اتجهت إليه مصر هو الأفضل لأنه اقل تكلفة وشروطه ملائمة لمصر.

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