طبيب بلندن: سلالة كورونا الجديدة موجودة منذ 3 أشهر (فيديو)

قال الدكتور أحمد المشتت، طبيب جراح بالمستشفى الملكي بلندن، إنه لا توجد أدلة على أن السلالة الجديدة لكورونا تسببت في زيادة أعداد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس.





وتابع "المشتت"، خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة" صدى البلد"، أن كلما زادت الإصابات بكورونا زادت فرص التحور، مشيرا إلى أن الصحة العالمية وبريطانيا متخوفتان من السلالة الجديدة للفيروس.





وأضاف الطبيب بالمستشفى الملكي بلندن، أن السلالة الجديدة لكورونا ليست مشكلة بريطانية فحسب وإنما مشكلة عالمية، حيث إن هناك تخوف من انتشارها عالميا لأنها موجودة منذ 3 أشهر.





وأكد، أن هناك زيادة في عدد البريطانيين الذي يحتاجون للرعاية الطبية بنسبة 40 %، لافتا إلى أن أعراض كورونا لم تتأثر بسبب السلالة الجديدة وكذلك فعالية اللقاحات لم تتغير "فايزر وموديرنا"، لافتا إلى أن أي لقاح لن يكون آمن بنسبة 100%، حيث إن كل دواء أو لقاح له أعراض جانبية، مشددا على أن فوائد اللقاح الخاصة بكورونا أكثر من الأعراض الجانبية التي ظهرت في مراحل التجارب، كما أن الحصول على اللقاح أهم من الإصابة بكورونا.



