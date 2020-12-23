هل تستطيع اللقاحات الحالية مواجهة كورونا؟.. طبيب يحسم الجدل

قال الدكتور سرمد تمو، أخصائي في أمراض الدم من لندن، إن اللقاحات الحالية مثل موديرنا وفايزر، تستطيع مواجهة السلالة الجديدة من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه من المبكر الحكم على السلالة الجديدة للفيروس التي ظهرت في لندن واللقاح لها.





وأضاف سرمد تمو، خلال حديثه لقناة "الغد"، أن المتوقع الآن أن اللقاحات تملك القدرة على التعامل مع السلالة الجديدة من فيروس كورونا المتحور جينيا، لافتا إلى أن الاختبارات لازالت تتم حول السلالة لوضع مدى تحورها وتوفير اللقاحات لها.





وأشار أخصائي أمراض الدم في لندن، إلى أنه بناء على نتائج ومعلومات وآليات فمن المرحج أن اللقاحات تستطيع مقاومة الفيروس ومنه الإصابة به من خلال هذه اللقاحات، مع الأجسام المضادة والمناعة القوية، موضحا أنها ستتكون خيبة أمل كبيرة للمرضى والقطاع الصحى حال عدم ثبوت ذلك.





وأكد أنه تم أخذ شوطا كبيرا في عمل اللقاحات، وهو ما يساعد على الإنتاج سريعا في توفير اللقاح للتصدي للسلالة الجديدة من الفيروس.



