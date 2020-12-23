زميل كلية الجراحين في لندن يفجر مفاجأة عن سلالة كورونا الجديدة

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 05:06 ص
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
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فجر شريف حلمي، زميل كلية الجراحين الملكية في لندن، مفاجأة متعلقة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا والتي ظهرت في بريطانيا.

وقال "حلمي" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" إن هذه السلالة تم اكتشافها منذ سبتمبر الماضي بعد إجراء تحليل للجينوم الخاص للفيروس.

وأضاف  زميل كلية الجراحين الملكية في لندن، أن 60% من المرضي بالفيروس في لندن من السلالة الجديدة، مشيرًا إلى أن هذه السلالة تحمل نفس الأعراض ولا يوجد أي اختلاف بينها وبين الفيروس الأول، موضحا أن هذه السلالة لا تسبب نسبة وفيات أكثر، ولكن لها قدرة أكبر على إصابة الآخرين والانتشار بصورة كبيرة.

في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 401 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 107563 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 788 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 37 جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 127061 حالة من ضمنهم 107563 حالة تم شفاؤها، و7167 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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