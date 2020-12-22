ليلى علوي تعتذر عن "سيرة الحب" للمخرج حسني صالح

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 11:15 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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اعتذرت النجمة ليلى علوي، عن عدم المشاركة في مسلسل «سيرة الحب» اسم مؤقت، تأليف محمد رجاء، وإخراج حسني صالح.

وهو المسلسل المقرر تصويره خلال الأسابيع القادمة، حيث تقرر عرضه خارج السباق الرمضاني، وهو من إنتاج شركة الجابري.

وفي سياق متصل، بدأت النجمة ليلى علوي تصوير المشاهد الأولى من فيلم «ماما حامل»، الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي، والفيلم إنتاج شركات سينرجي ونيوسنشري والشركة العالمية، ويشارك في بطولة الفيلك كل من بيومي فؤاد وحمدي الميرغني وويزو وسامي مغاوي ومحمد سلام واَخرون، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم

يذكر أن النجمة ليلى علوى، انتهت أيضا من تصوير فيلم «التاريخ السري لكوثر» تأليف وإخراج محمد أمين، ولم تحدد الشركة المنتجة له موعد عرضه حتى الاَن.

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