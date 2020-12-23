"نقابة الأطباء": "سينوفارم" الأكثر مصداقية وسط اللقاحات المطروحة

أكد أبوبكر القاضي، أمين صندوق نقابة الأطباء، على فاعلية اللقاح الصيني "سينوفارم"، مشيرًا إلى أن هذا اللقاح هو الأكثر مصداقية وسط اللقاحات المطروحة.





وقال "القاضي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الثلاثاء إن إعلان الصين إعطاء اللقاح للدول صاحب العلاقات الجيدة معها كان السبب في حملة التشكيك الشرسة ضد اللقاح خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية.





وأشار أمين صندوق نقابة الأطباء، إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي ساندت الصين في بداية الجائحة، وكان من الطبيعي أن تكون أول دول أفريقية وثاني دولة عربية تحصل على اللقاح من الجانبي الصيني الذي كان له السبق في التعامل مع الفيروس منذ بداية ظهوره في مدينة ووهان.



