"نقابة الأطباء": "سينوفارم" الأكثر مصداقية وسط اللقاحات المطروحة

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 03:01 ص
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
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أكد أبوبكر القاضي، أمين صندوق نقابة الأطباء، على فاعلية اللقاح الصيني "سينوفارم"، مشيرًا إلى أن هذا اللقاح هو الأكثر مصداقية وسط اللقاحات المطروحة.

وقال "القاضي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الثلاثاء إن إعلان الصين إعطاء اللقاح للدول صاحب العلاقات الجيدة معها كان السبب في حملة التشكيك الشرسة ضد اللقاح خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار أمين صندوق نقابة الأطباء، إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي ساندت الصين في بداية الجائحة، وكان من الطبيعي أن تكون أول دول أفريقية وثاني دولة عربية تحصل على اللقاح من الجانبي الصيني الذي كان له السبق في التعامل مع الفيروس منذ بداية ظهوره في مدينة ووهان.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 401 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 107563 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 788 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 37 جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 127061 حالة من ضمنهم 107563 حالة تم شفاؤها، و7167 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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