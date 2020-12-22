نجم الزمالك ينفجر في وجه إدارة القلعة البيضاء

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 10:41 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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كشفت تقارير صحفية، أن أحد أعضاء لجنة الكرة بنادي الزمالك، اجتمع مع محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لبحث إمكانية تخفيض عقده مع الفريق الأبيض.

وتحدث مسؤولي نادي الزمالك من قبل مع محمد عواد حول إمكانية تخفيض عقده مع القلعة البيضاء، بجانب إلغاء نسبة المشاركة، وهي تلك المرة الثانية التي يتم التحدث فيها مع اللاعب.

وعبر محمد عواد عن ضيقه وغضبه الشديد من تكرار الحديث معه حول هذا الأمر، وأكد أنه ملتزم بتعاقده، رافضًا تخفيض قيمة عقده.

ويمتلك محمد عواد عقد مع نادي الزمالك لمدة خمس مواسم، حتى عام 2024.

كما يتقاضى محمد عواد خلال الموسم الأول مع الزمالك مبلغ 10 ملايين و526 ألف جنيه، وفي الموسم الثاني 15 مليون و438 ألف جنيه، والموسم الثالث 16 مليون و774 ألف جنيه، والموسم الرابع والخامس 18 مليون جنيه.

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