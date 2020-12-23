أستاذ باطنة: الولايات المتحدة خالية من سلالة كورونا الجديدة (فيديو)

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 04:46 ص
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
Advertisements
قال الدكتور عبدالهادي خضر، أستاذ أمراض الباطنة بولاية نيوجيرسي بأمريكا، إنه لم يثبت إصابة أي حالة في الولايات المتحدة الأمريكية بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا المكتشفة مؤخرًا في بريطانيا.

وتابع "خضر" خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه لا معلومات مؤكدة حول استخدام جيلاتين الخنازير في لقاح كورونا.

وأضاف أستاذ أمراض الباطنة بولاية نيوجيرسي بأمريكا، أن أي لقاح جديد له أعراض، لافتا إلى أن ما ثبت من أعراض للقاح كورونا الأمريكية هي الأحمرار، ورم، وحساسية بأعراضها الخفيفة والشديدة.

وأشار إلى أن الممرضة التي أُشيع وفاتها بفيروس كورونا المستجد لم تمت وإنما كانت في حالة إغماء، لم تستدع دخولها المستشفى.

ولفت إلى أن لقاح كورونا لا يقضي على الفيروس ولا يمنع الإصابة بكورونا أو انتقال العدوى، وإنما يمنع الإصابة بالأعراض المتقدمة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سلالة كورونا الجديدة سلالة كورونا السلاله الجديدة

أخبار تهمك

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل ثنائي الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يستهدف التعاقد مع «قاذفة الأهداف»

منذ حوالي 5 ساعات

رد فعل مفاجئ من الأهلي على أنباء تأجيل القمة

منذ حوالي 15 ساعة

ليفربول يحسم موقفه من بيع محمد صلاح

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إصابات ووفيات كورونا تقفز من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. قفزة جديدة في وفيات وإصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ يوم

وزير التربية يفجر مفاجأة حول رسوم الثانوية العامة

منذ حوالي 3 ساعات

وزيرة الهجرة: تلقينا استغاثات من المصريين العالقين بالخارج

منذ حوالي 9 ساعات

لميس الحديدي: مصر تعيش ذروة الموجة الثانية من كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

تطور مفاجئ بشأن مفاوضات الزمالك مع مصطفى محمد

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الزمالك ينفجر في وجه إدارة القلعة البيضاء

منذ حوالي 6 ساعات

ضربة موجعة لبيراميدز بعد مباراة الاتحاد الليبي

منذ حوالي 8 ساعات

تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

منذ حوالي 13 ساعة

تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وسونيديب في إفريقيا

منذ حوالي 10 ساعات

صراع أوروبي شرس للفوز بخدمات محمد صلاح

منذ حوالي 5 ساعات

أزمة جديدة في الأهلي بطلها جيرالدو

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

تعرف على تفاصيل دواء "مودرنا" المحتمل لمواجهة الكورونا

طبيب بأحد المستشفيات الأمريكية عن وصول فاعلية لقاح فايزر إلى 90%: "مكناش نحلم بهذا الرقم"

6 أعراض جانبية شديدة للقاح مودرنا لفيروس كورونا

أستاذ المناعة بنيو جيرسي: أمريكا دخلت الموجة الثالثة لفيروس كورونا

هل بدأت الموجة الثالثة لفيروس كورونا؟ أستاذ مناعة يجيب

أستاذ مناعة عن علاج مصابي كورونا: "بنفصله على حسب الحالة" (فيديو)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:35 ص

وزير التربية يفجر مفاجأة حول رسوم الثانوية العامة

تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

04:06 م

عاجل.. إصابات ووفيات كورونا تقفز من جديد (بيان رسمي)

12:14 ص

ضربة موجعة لبيراميدز بعد مباراة الاتحاد الليبي

08:31 م

لميس الحديدي: مصر تعيش ذروة الموجة الثانية من كورونا

09:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن