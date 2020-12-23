أستاذ باطنة: الولايات المتحدة خالية من سلالة كورونا الجديدة (فيديو)

قال الدكتور عبدالهادي خضر، أستاذ أمراض الباطنة بولاية نيوجيرسي بأمريكا، إنه لم يثبت إصابة أي حالة في الولايات المتحدة الأمريكية بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا المكتشفة مؤخرًا في بريطانيا.





وتابع "خضر" خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه لا معلومات مؤكدة حول استخدام جيلاتين الخنازير في لقاح كورونا.





وأضاف أستاذ أمراض الباطنة بولاية نيوجيرسي بأمريكا، أن أي لقاح جديد له أعراض، لافتا إلى أن ما ثبت من أعراض للقاح كورونا الأمريكية هي الأحمرار، ورم، وحساسية بأعراضها الخفيفة والشديدة.





وأشار إلى أن الممرضة التي أُشيع وفاتها بفيروس كورونا المستجد لم تمت وإنما كانت في حالة إغماء، لم تستدع دخولها المستشفى.



