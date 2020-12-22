اللجنة الثلاثية تجتمع مع البدري بعد عودته من الخارج
الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 09:30 م
محمد جمال
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أكد الكابتن حسام
البدري المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم انه ستجمعه جلسة مع اللجنة الثلاثية
الجديدة التي تدير اتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد عقب عودته من الخارج لزيارة
أسرته وذلك لمناقشة احتياجات المنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة.
ويستعد منتخبنا
لخوض منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية
خلال اجندة شهر مارس المقبل بمواجهة منتخبي كينيا وجزر القمر
وأضاف المدير الفني أنه تحدث اليوم مع المهندس أحمد مجاهد تليفونيا للتنسيق
فيما هو قادم بما يصب في مصلحة المنتخب الوطني .. مبديًا ارتياحه الكبير لحرص رئيس
اللجنة الثلاثية علي دعم المنتخب الوطني وتذليل أي عقبات تجاه عمل الجهاز الفني خلال
المرحلة المقبلة.
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