مرشح لرئاسة برشلونة يعد جماهير برشلونة بعودة الساحر

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 08:31 م
بوابة الفجر
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أكد جوردي فاري، الثلاثاء، المرشح لرئاسة نادي برشلونة الإسباني، إن فريق عمله "سيجري مفاوضات من أجل عودة نجم الفريق السابق إلى البرسا.


وقال فاري: "نيمار وليو ميسي يريدان اللعب معاً وسيكون ضمه رخيصاً للغاية لأنه في العام الأخير من عقده. سنرسل طلب انتقال بهذا الخصوص".

وتابع: "بعد 15 يوماً من الانضمام إلى باريس سان جيرمان، أراد بالفعل العودة إلى دياره" في إشارة إلى الفريق الكاتالوني.
وقال المرشح إن "لاعبي الفريق الأول في برشلونة يجب أن يأتوا أساساً من أكاديمية الناشئين التابعة للنادي ويجب أن يكملهم لاعبون من الطراز العالمي مثل نيمار".

ويعتقد فاري أن لاعبي أكاديمية الناشئين "يجب أن يشعروا بأنهم يستطيعون الوصول إلى الفريق الأول، كما حدث عندما راهن بيب جوارديولا على سيرجيو بوسكيتس أو بيدرو".

ومن جهة أخرى، أعلن أنه في حال فوزه في الانتخابات المقررة في 24 يناير(كانون الثاني)، سيؤسس "جدول رواتب في الكادر الأول وسيتجدد باستمرار"، وبالتالي "يجب أن يفهم اللاعبون المخضرمون دورهم الجديد بتجديدات أكثر واقعية وأقصر" في المدة الزمنية. 

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