أمطار وشبورة.. تعرف على حالة الطقس من الغد وحتى الإثنين المقبل

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 08:00 م
بوابة الفجر
محمد عوده
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مع بداية فصل الشتاء، وحدوث موجات من الطقس السيئ والتقلبات الجوية، فى عدد من المحافظات، شدد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة الإعلان عن توقعات خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وإتاحتها للمواطنين، حتى يمكنهم الاستعداد لمواجهة التقلبات الجوية المتوقعة، كما شدد مدبولي على ضرورة إفادة الأجهزة الحكومية المختلفة، والمحافظات، لاتخاذ تدابيرها، والاستعداد للتعامل مع أى آثار ناجمة عن سوء الأحوال الجوية، أو عن سقوط الأمطار، والدفع بالمعدات اللازمة لشفط ورفع تراكمات المياه من الطرق، وتسيير الحركة المرورية التى قد تتعطل بسبب برك المياه.

كما يتم الإعلان عن الظواهر الجوية المختلفة، وخصوصا الشبورة المائية، حتى يتوخى جمهور المسافرين الحذر، وحتى يتخذ السائقون ومستقلو الطرق الاحتياطات اللزمة، لمنع وقوع الحوادث، فى ظل انعدام الرؤية.

فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها، حالة الطقس، وفق آخر تحديث لبيان الظواهر الجوية، وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة، خلال الفترة من غد الأربعاء 23 ديسمبر 2020، وحتى يوم الإثنين 28 ديسمبر 2020، الذى أعلنت عنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية:


يوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020:

- فرص أمطار خفيفة بنسبة 20%، على مناطق القاهرة الكبرى، على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة، بنسبة 30% تقريبا، على مناطق من شمال الوجه البحرى، على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية، على فترات متقطعة.

- شبورة مائية صباحا، على مناطق من القاهرة، والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

يوم الخميس 24 ديسمبر 2020:

- أمطار خفيفة، بنسبة 30% تقريبا، على مناطق من شمال الوجه البحرى، على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة، بنسبة 40% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية، على فترات متقطعة.

- شبورة مائية صباحا، على مناطق من القاهرة، والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

يوم الجمعة 25 ديسمبر 2020:

- شبورة مائية صباحا، على مناطق من القاهرة، والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

يوم السبت 26 ديسمبر 2020:

- أمطار خفيفة بنسبة 40% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية، على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من جنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، على فترات متقطعة.

- شبورة مائية صباحا، على مناطق من القاهرة، والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

يوم الأحد 27 ديسمبر 2020:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من جنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، على فترات متقطعة.

- شبورة مائية صباحا، على مناطق من القاهرة، والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

يوم الإثنين 28 ديسمبر 2020:

- شبورة مائية صباحا، على مناطق من القاهرة، والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، باتخاذ جميع الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة على بعض المناطق.

كما أكدت الهيئة أنه يتم تحديث تنبؤات الطقس بشكل يومى.

وعن طقس الغد، يسود طقس معتدل على لقاهرة والوجه البحرى نهارا، بارد ليلا، مع وجود شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة.

ويسود طقس معتدل على السواحل الشمالية نهارا بارد ليلا، مع وجود شبورة مائية صباحا، والرياح نشطة على السواحل الغربية.

كما يسود طقس دافئ على جنوب سيناء نهارا، بارد ليلا، والرياح نشطة قد تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية فى البحر الأحمر.

ويسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا، مع وجود شبوة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

فيما يسود طقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر، فحالة البحر المتوسط تكون مضطربة غربا، وارتفاع الموج يتراوح من مترين إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، أما البحر الأحمر فتكون حالته معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
أمطار وشبورة.. تعرف على حالة الطقس من الغد وحتى الإثنين المقبل
أمطار وشبورة.. تعرف على حالة الطقس من الغد وحتى الإثنين المقبل

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