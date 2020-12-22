4 نصائح لتغذية صحية تساعد جسمك على الوقاية من الأمراض.. اعرفها

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تشهد مصر ارتفاعا ملحوظا فى أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، خلال الموجة الثانية من الجائحة العالمية، التى تجتاح الكثير من الدول، مخلفة ملايين الضحايا من مصابين ووفيات، منذ بدايتها فى الموجة الأولى، خلال شهر مارس الماضى.



وفى حين لا يزال فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" يواصل الانتشار السريع، وإلى جانب الإجراءات الاحترازية التى سبق وأعلنتها وزارة الصحة والسكان، ينبغى اتباع نظام صحى يقوى الجهاز المناعى، ويساعد الجسم فى مواجهة الأمراض بشكل عام، وفيروس كورونا بشكل خاص.



وقدمت وزارة الصحة والسكان، 4 نصائح لتغذية صحية تساعد الجسم على الوقاية من الأمراض، ترصدها "الفجر" فيما يلى من سطور:



ينبغى تناول الأغذية الغنية بالفيتامينات، والتى تقوى مناعة الجسم.



- تناول الأغذية الغنية بفيتامين (سى)، مثل الموالح "البرتقال واليوسفى والليمون"، والفراولة، والجوافة، والفلفل الحلو الملون، والبروكلى، والسبانخ.



- تناول الأغذية الغنية بفيتامين (أ)، مثل: الجزر، والبطاطا، والطماطم، والكبدة، وقرع العسل، والمانجو، والحرنكش، والجرجير.



- تناول الأغذية الغنية بالزنك، مثل: اللحوم الحمراء، لكن بكميات قليلة، والبقوليات، مثل: الحمص، والعدس، والفول، ومنتجات الألبان، والبيض، والمكسرات.



- تناول الأغذية الغنية بالأوميجا 3، مثل: زيت الزيتون، وبذر الكتنا، وبذور الشيا، والأسماك، مثل الماكريل، والتونة.





كانت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، قد شددت، فى اجتماعها الأخير، الذى عقد يوم الأربعاء الماضى، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة الاستمرار فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفرض الغرامات على المخالفين، عن طريق تكثيف الحملات من قبل الجهات المعنية، إلى جانب تشديد العقوبات على مخالفى الإجراءات الاحترازية، ودراسة إصدار قرارات يتم بمقتضاها تحصيل الغرامة فوريا من المخالفين، كما تم التشديد على استمرار إغلاق دور المناسبات، وحظر إقامة سرادقات العزاء، فضلا عن تجمعات الأفراح فى القاعات المغلقة، مع التشديد على غلق مراكز الدروس الخصوصية.



وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت، أمس الإثنين، عن خروج 345 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافيين من الفيروس إلى 107 آلاف، 162 حالة.



وأوضحت الوزارة، فى بيان، أنه تم تسجيل 718 حالة جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى والفحوصات اللازمة التى تجريها الوزارة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 32 حالة جديدة.



وأكد البيان أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 126 ألفا، و273 حالة، من بينهم 107 آلاف، و162 حالة تم شفاؤها، و7130 حالة وفاة.