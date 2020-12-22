تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله الذي يخوض مباراة الاتحاد الليبي في بداية مشوار الفريق ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.





ويلتقي بيراميدز مع الاتحاد في ذهاب دور ال٣٢ الأول من بطولة كأس الكونفدرالية في الخامسة مساء على استاد الإسكندرية، في بداية مشواره بالبطولة التي حل وصيفا في نسختها السابقة.





وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:





حراسة المرمى: شريف إكرامي





خط الدفاع: علي جبر - طارق طه - أحمد سامي. - أحمد توفيق





خط الوسط: إيريك تراوري - رمضان صبحي - عمر جابر - عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا





خط الهجوم: جون أنطوي





ويتواجد على مقاعد البدلاء في اللقاء:





مهدي سليمان - أحمد أيمن منصور - إسلام عيسى - أحمد فتحي - محمود وادي - محمود حمادة - محمد الجباس





وخرج من قائمة المباراة، الإيفواري ولفريد كانون ومحمد فتحي



