أول تعليق من وزير الإعلام السوداني على مشروع قانون الحصانة السيادية

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 03:40 م
السودان
السودان
وكالات
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قال وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح، إن إقرار الكونجرس الأمريكي تشريعَا يسمح باستعادة السودان حصانته السيادية يعتبر نصرًا تاريخيًا، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وافق الكونرس الأمريكي، صباح اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون الحصانة السيادية للسودان، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد أكدت السفارة الأمريكية في الخرطوم، أن وزير الخارجية مايك بومبيو، وقع إشعارًا يفيد بإلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب.

 

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أن بلاده حولت إلى الولايات المتحدة المبلغ المطلوب لتعويض ضحايا الهجمات التي يتهم بها لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

 

وذكر حمدوك، في كلمة ألقاها أن بلاده حولت التعويضات المطلوبة لضحايا تفجير سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا في عام 1998 من أجل إزالة السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

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