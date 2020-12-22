"النيل الدولية" تحتفل بباقة من نجوم الفن والرياضة بالعام الجديد

صرحت الإعلامية تغريد حسين رئيس قناة النيل الدولية، بأن القناة استعدت جيدًا للاحتفال بقدوم العام الميلادي الجديد 2021؛ حيث ستعرض ليلة رأس السنة سهرة خاصة على مدار ساعتين من العاشره مساءً، وحتي منتصف الليل، على الهواء مباشرة، باللغتين الإنجليزية والفرنسية، تستضيف فيها باقة من نجوم الفن والثقافة والرياضة، منهم الفنانين هاني رمزي وجومانا مراد ونسرين طافش و خالد سليم وليلي زاهر ورنا سماحة، بالإضافة إلى المخرج محمد سامي؛ وذلك لتقديم التهاني لجمهور القناة حول العالم.

وأكدت رئيس قناة النيل الدولية في بيان لها، على إذاعة لقاء حصري مع النجمة إلهام شاهين، انفردت به القناة عقب تكريمها بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، موضحة أن السهرة يتخللها برقيات التهنئة لكبار النجوم، وأيضًا أجمل أغنيات العام الجديد، بالإضافة إلى متابعة حية من عواصم العالم، لاستقبال العام الجديد 2021.

يذكر أن الاحتفالية من إعداد رنا دسوقي، وتقديم مني مصيلحي وسامح غازي وأمنية الحمزاوي وكريم جمال الدين، وإخراج أكرم بشارة ومصطفي الدهشان.