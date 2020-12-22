أكاديمية الشرطة تستقبل الطلبة الجدد للعام الدراسي الحالي

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 03:11 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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استقبلت أكاديمية الشرطة جيل جديد من طلبة كلية الشرطة، ويبدأ مشواره فى نيل شرف الإنضمام لهيئة الشرطة للقيام بمسئولياتهم فى حفظ أمن وإستقرار الوطن، حيث إنتظم الطلاب الجدد المقبولين من (الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية ومايعادلها، وخريجى وخريجات الكليات المختلفة، وحملة شهادة ليسانس الحقوق) بكلية الشرطة هذا العام داخل كليتهم كأولى خطواتهم نحو تحمل المسئولية وحمل رسالة الأمن والأمان فى ربوع وطنهم الغالى.

ولعظم المسئولية الوطنية لجهاز الشرطة تجاه أمن الوطن والمواطنين فقد تم إختيار هؤلاء الطلاب وفقًا بمعايير محددة بهدف إنتقاء أفضل العناصر القادرة على الوفاء بتلك المهام، تمهيدًا لإعداد جيل جديد قادر على تحمل المسئولية الأمنية.

كان فى إستقبالهم قيادات الأكاديمية، وقد إستعدت الأكاديمية لهذا الإستقبال بوضع لافتات الترحيب، كما عزفت موسيقات الشرطة المقطوعات الوطنية إحتفاءً بالطلبة الجدد.
وأعرب أهالى الطلبة الجدد عن فخرهم وإعتزازهم بإنضمام أبنائهم إلى هيئة الشرطة ليواصلوا ملحمة العطاء والتضحية والفداء تحقيقًا لأمن وأمان وإزدهار مصرنا الغالية وخدمة شعبها العظيم.

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