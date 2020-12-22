قبل انتهاء المهلة المحددة.. الداخلية تُهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكترونى

Advertisements

تهيب وزارة الداخلية بالمواطنين مالكى المركبات بكافة أنواعها سرعة التوجه بالمركبة إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكترونى خلال الموعد المحدد دون الحاجة لإنتظار موعد الفحص وتجديد الترخيص، حيث سيتم سحب تراخيص السيارات المخالفة وإتخاذ الإجراءات اللازمة.



وفى ذات الإطار وتيسيرًا على المواطنين يمكن لمالكى المركبات السارية طلب إصدار ملصق إلكترونى وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكترونى الخاص بالمرور ( بوابة مرور مصر ) على موقع وزارة الداخلية ( https:moi.gov.eg ).



وجاء ذلك، فى إطار إستمرار تنفيذ إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تطبيق قواعد قانون المرور على نحو متطور يحقق التيسير على كافة مستخدمى الطرق من خلال إدارة الحركة المرورية إلكترونيًا بطريقة علمية تهدف إلى رفع مستوى السلامة المرورية والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين وتحقيق الإنضباط على الطرق.. وبمناسبة قرب إنتهاء المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكترونى يوم 31122020.

