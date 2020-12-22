وزيرة الصناعة: دخول اتفاقية الكوميسا حيز التنفيذ 2021

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 02:14 م
نيفين جامع
نيفين جامع
الفجر الاقتصادي
Advertisements

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الحكومة تنفذ استراتيجية شاملة لتنمية التعاون المشترك بين مصر ودول القارة الأفريقية تستهدف تحقيق التكامل الاقتصادي الاقليمي من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري، وتعزيز التعاون الاستثماري وتبادل الخبرات الصناعية، مشيرةً إلى أن هناك فرص كبيرة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين مصر وزامبيا تدعمها روابط سياسية تاريخية وتسهيلات كبيرة تتيحها إتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الافريقي (الكوميسا).

 

 

جاء ذلك في سياق كلمــة الوزيرة التي ألقتها خلال مشاركتها- عبر تقنية الفيديو كونفرانس- بفعاليات «منتدى الأعمال المصري الزامبي»، وذلك بحضور كريستوفر يالوما وزير التجارة والصناعة الزامبي، وأحمد مصطفى، سفير مصر في زامبيا، والمهندس على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، ومحمد عبدالله رئيس المكتب التجاري المصري بالعاصمة الزامبية لوساكا، إلى جانب عدد من ممثلي الشركات المصرية والزامبية.

 

وقالت الوزيرة إن إنعقاد هذا المنتدى رغم تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» يعكس الرغبة المشتركة لدوائر الاعمال بمصر وزامبيا لتنمية التعاون الاقتصادي المشترك، وحرصهما على تنمية العلاقات الثنائية في ظل أية تحديات قد تطرأ على الساحة الدولية.

 

وأشارت «جامع» إلى أهمية بذل مزيد من الجهود على المستويين المحلي والإقليمي لمواجهة التحديات العالمية الحالية خاصة وأن الفترة الحالية تعد من أصعب الفترات التي يمر بها النظام الاقتصادي العالمي، لما فرضته جائحة كوفيد 19 والتى تشهد تراجع وتباطؤ معدلات النمو الاقتصادي في بعض دول العالم.

 

وأضافت أن الحكومة المصرية نجحت في مواجهة التحديات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا وتحقيق معدلات نمو اقتصادي إيجابية في ضوء الإجراءات الإحترازية التي قامت الدولة بإتخاذها على المستويين الاقتصادي والصحي والتي تضمنت تحقيق التوازن بين استمرار الأنشطة الاقتصادية والمحافظة على الصحة العامة للمواطنين.

 

وأوضحت الوزيرة أن الدولة المصرية تدرك أن الاقتصاد الأفريقي يعد من أكثر الاقتصاديات تأثراً بجائحة كوفيد-19، مشيرةً إلى اهمية بذل مزيد من الجهود المشتركة مع شركاء مصر الاستراتيجيين في القارة الأفريقية وفي مقدمتهم دولة زامبيا، والعمل على تشجيع التعاون التجاري والاستثماري المشترك بين البلدين لدفع حركة النمو الاقتصادي والتغلب على حالة الركود التي فرضتها الجائحة.

 

ونوهت «جامع» إلى أن تنظيم هذا المنتدى في الوقت الراهن يعد خطوة إيجابية لتشجيع التعاون التجاري والاستثماري بين مصر وزامبيا ودفع معدلات التجارة البينية لمستويات متميزة تعكس العلاقات الثنائية والروابط التاريخية المشتركة بين مصر وزامبيا، مشيرةً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي 250 مليون دولار.

 

وأشارت إلى أهمية استفادة دوائر الأعمال بمصر وزامبيا من الفرص المتاحة في القطاعات الاستثمارية والتجارية المختلفة وكذا المعلومات المتاحة في هذا الشأن للوقوف على المزايا النسبية التي تمتلكها كل دولة في كافة القطاعات واستغلال هذه المزايا في دعم التعاون الاقتصادي المشترك.

 

ووجهت الوزيرة، الدعوة للشركات المشاركة في هذا المنتدى لطرح كافة استفساراتها وإبداء ملاحظاتها وتعليقاتها على الموضوعات التي سيتم عرضها، وطرح مقترحاتها لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من مشاركتها، وبما ينعكس بشكل إيجابي على التعاون التجاري والاستثماري المشترك بين البلدين.

 

وأكدت «جامع» أهمية استمرار الجهود التنسيقية بين البلدين لتنظيم مزيد من الفعاليات الترويجية لتشجيع التبادل التجاري والاستثماري، مع التركيز على القطاعات ذات الاولوية والعمل على تنظيم فعاليات قطاعية لعرض الفرص المتاحة في هذه القطاعات إلى جانب الإستفادة من تجارب الشركات المصرية المتواجدة في زامبيا، والعمل على تكرار هذه التجارب في مختلف القطاعات، مشيرةً إلى أهمية قيام القطاع الخاص باستغلال إتفاقيات التجارة الإقليمية في زيادة حركة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، لا سيما في ظل رئاسة مصر المرتقبة لتجمع الكوميسا خلال العام القادم، فضلا عن إتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية التي ستدخل حيز النفاذ مع بداية العام القادم 2021.

 

ومن جانبه، قال كريستوفر يالوما، وزير التجارة والصناعة الزامبي، إن الهدف الرئيسي من هذا المنتدى هو تعميق التعاون طويل المدى بين مصر وزامبيا على المستويين التجاري والاستثماري خاصةً في ظل ما يتعرض له الاقتصاد العالمي حالياً من تحديات على رأسها تفشي فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أن إطلاق هذا المنتدى يتزامن مع إطلاق الرئيس الزامبي برنامج الانتعاش الاقتصادي 2020-2023 الذي يستهدف معالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه زامبيا حاليًا وعلى رأسها ركود النمو والبطالة وتراجع النشاط الاقتصادي.

 

وبدوره، أكد أحمد مصطفى، سفير مصر في زامبيا، أهمية تشجيع القطاع الخاص بالبلدين على الاستفادة من الفرص المتاحة في مصر وزامبيا، حيث تسعى مصر لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين كي يرقى لمستوى العلاقات السياسية الطيبة بين الجانبين خاصةً في ظل توافر الاتفاقات التجارية التي تجمع مصر وزامبيا وعلى رأسها اتفاقية الكوميسا، مشيراً إلى أن المنتدى لا يعد أول لقاء من نوعه يضم رجال صناعة ومستثمرين من الجانبين حيث سبق ذلك زيارة وفد اتحاد الصناعات المصرية إلى زامبيا خلال عام 2019 لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين.

 

ومن جانبه، أكد المهندس على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، حرصه على تحقيق أهداف المنتدى التي تتمثل في تبادل المعلومات حول العلاقات التجارية والاستثمارية والحلول المتاحة لتسهيل التجارة والنقل، وكذلك التسهيلات المالية اللازمة للمصدرين والمستوردين في كلا السوقين، خاصةً في ظل توافر فرص تجارية واعدة أمام المستثمرين بالطرفين في مجالات الأثاث والتعدين والصناعات الهندسية، والمنتجات الجلدية والصناعات الغذائية، والكيماويات، ومواد البناء، الورق والتغليف، والمنسوجات، لافتاً إلى أن الجمعية شكلت تحت مظلتها لجنة تنمية العلاقات مع أفريقيا ليكون دورها الأساسي تنشيط التجارة والاستثمار بين مصر ودول القارة السمراء، وتوحيد الجهود المصرية لزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية، ووضع استراتيجية متكاملة للتحرك نحو السوق الأفريقي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة الصناعة اتفاقية الكوميسا

أخبار تهمك

مفاجأة.. الأهلي مُهدد بالاستبعاد من نهائيات كأس العالم

منذ يوم

عاجل.. قفزة جديدة في وفيات وإصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 14 ساعة

تعرف على تشكيل مباراة عرب الرمل وميت خلف بالقسم الثالث

منذ نصف ساعة

جهاز الأهلي يصدم لاعب الفريق وجيرالدو يتفوق قبل مواجهة سونيديب

منذ ساعة و 20 دقيقة

نداء عاجل من الصحة العالمية لدول العالم بشأن السلالة الجديدة لكورونا

منذ يوم

اتجاه لتأجيل القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ يوم

عاجل .. رد حاسم من فودافون حول صفقة بيعها للاتصالات السعودية

منذ يوم

عاجل .. وزير الإسكان يستعرض مخطط تطوير منطقة وسط البلد

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي السابق: الزمالك عرض علي 800 ألف جنيه في الموسم ورفضت

منذ حوالي 4 ساعات

خطوة مفاجئة.. الأهلي يتراجع عن التعاقد مع القاطرة البشرية

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - ربيع ياسين يستقيل من تدريب منتخب الشباب

منذ حوالي 15 ساعة

موعد مباراة الزمالك المقبلة في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يدرس إعارة نجم الفريق في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي ينتظر أنباء سارة عقب مواجهة سونيديب بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 13 دقيقة

رد فعل مفاجئ من الأهلي على أنباء تأجيل القمة

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

1.3 مليار دولار حجم العلاقات التجارية بين مصر وبريطانيا خلال النصف الأول من عام 2018

وزير التجارة والصناعة يناقش مع السفير الفرنسي زيادة الاستثمارات فى مصر

"التجارة والصناعة" تدرس تنفيذ مشروعات مصرية سودانية مشتركة بالبلدين

وزير التجارة والصناعة يبحث التعاون مع نظيره الرومانى بمنتدى دافوس بالأردن

مجلس الأعمال المصري الإندونيسي يوقع اتفاقية تعاون على هامش منتدي الأعمال المشترك

140 مليون دولار صادرات مصرية.. 260 مليون دولار حجم التبادل التجارى بين مصر والمجر منها

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:27 م

رد فعل مفاجئ من الأهلي على أنباء تأجيل القمة

جهاز الأهلي يصدم لاعب الفريق وجيرالدو يتفوق قبل مواجهة سونيديب

01:05 م

عاجل.. قفزة جديدة في وفيات وإصابات كورونا (بيان رسمي)

12:15 ص

الأهلي ينتظر أنباء سارة عقب مواجهة سونيديب بدوري أبطال إفريقيا

01:11 م

نجم الأهلي السابق: الزمالك عرض علي 800 ألف جنيه في الموسم ورفضت

10:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز