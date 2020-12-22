تعرف على آخر موعد للتقديم في شقق مبادرة (سكن لكل المصريين) 2020 التابعة لوزارة الاسكان الاجتماعي وكافة الشروط المطلوبة

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 01:46 م
مبادرة سكن لكل المصريين
مبادرة سكن لكل المصريين
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تعرف على آخر موعد للتقديم في شقق مبادرة (سكن لكل المصريين) 2020 التابعة لوزارة الاسكان الاجتماعي وكافة الشروط المطلوبة

قررت وزارة الإسكان الاجتماعي، أن تقوم بمد الفترة المخصصة بحجز كافة الوحدات السكنية التي قد قامت بطرحها من ضمن المشروعات الخاصة بالفئات متوسطة الدخل بالإعلان عن المرحلة الأولى الخاصة بالمبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، بغرض شراء الكراسات الموجود فيها كافة الشروط وأيضاً تسديد مقدمات جدية لحجز الوحدات السكنية، وأيضاً تسجيل الطلبات على الموقع الإلكتروني الخاص بالصندوق، إلى يوم الاثنين الذي يوافق يوم 28 من شهر ديسمبر لعام 2020.

أماكن الشقق اتي قامت الوزارة بطرحها؟
قامت الوزارة بالإعلان عن عدد 12 مدينة موجودة على مستوى الجمهورية، ومن هذه المدن نجد التالي:-

- مدينة بدر وبالتحديد حدائق العاصمة.
- مدينة 15 من مايو.
- مدينة العبور الجديدة.
- مدينة 10 من رمضان.
- مدينة حدائق أكتوبر.
- مدينة أكتوبر الجديدة وبالتحديد منطقة غرب المطار.
- مدينة السادات.
- مدينة المنيا الجديدة.
- مدينة ملوى الجديدة.
- مدينة أسوان الجديدة.
- مدينة قنا الجديدة.
- مدينة سوهاج الجديدة.

شروط المطلوبة للتقديم في شقق سكن لكل المصريين
- أن يكون الشخص المتقدم في شقق سكن لكل المصريين مصري الجنسية.

- أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن عمر 21 عاماً، ولا يزداد عن عمر 50 عاماً عند نهاية التاريخ الخاص بالإعلان.

- يجب أن يكون دخله الشهري صافي مبلغ 1500 جنيه كحد أدنى.

- أن يكون دخل الأشرة مبلغ 6000 جنيه كحد أقصى كل شهر.

- أن يكون مبلغ الخل للشخص الاعزب 4500 جنيهاً كحد أقصى كل شهر.

- أن تكون القيمة الخاصة بالدعم تصل إلى مبلغ 60 ألف جنيه، وهذه القيمة يتم تحديدها تبعاً لدخل الفرد، وأيضاً تبعاً لسنه عند عملية التقديم.

- يسمح للشخص المتقدم أو أسرة المتقدم أن تقدم طلب محتواه حجز وحدة سكنية أو أكثر من الوحدات التي توجد في المدن الجديدة أو في المحافظات التي تم الإعلان عنها في الإعلان من قبل الوزارة.

تعرف على آخر موعد للتقديم في شقق مبادرة (سكن لكل المصريين) 2020 التابعة لوزارة الاسكان الاجتماعي وكافة الشروط المطلوبة

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