وزير الإعلام السوداني: نرغب في إلغاء الديون الخارجية على السودان

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 01:34 م
حمدوك
حمدوك
وكالات
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قال وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح، اليوم الثلاثاء، إنه يرغب في إلغاء الديون الخارجية على بلاده.

 

وأضاف وزير الإعلام السوداني، في تصريحات صحفية لقناة سكاي نيوز عربية: "نأمل بنقل السودان إلى عهد جديد في المستقبل".

 

وأكد وزير الإعلام السوداني، أن بلاده ستحصل على نحو مليار دولار كمساعدات من الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن السوجان سيكون دولة مفتوحة على العالم بأسره سياسيا واقتصاديا وأمنيا.

 

وتابع وزير الإعلام السوداني: "نحن مؤهلون للدخول في مفاوضات جدية بهدف إلغاء الديون الخارجية على السودان".

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وزير الاعلام السوداني حمدوك السودان إلغاء الديون الخارجية

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