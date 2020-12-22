تحرك عاجل من اتحاد المستثمرين لحماية الاستثمارات المصرية بإثيوبيا

كشف مصدر باتحاد المستثمرين المصريين، أن الاتحاد يبحث حاليا عن مقاضاة دولة إثيوبيا في المحاكم الدولية نتيجة للخسائر التي لحقت بالاستثمارات المصرية في إقليم تيجراي المتنازع عليه بعد هجوم الجيش الأثيوبي عليه.

وتمتلك مصر منطقة استثمارية كبرى في إقليم التجيراي تقدر استثماراتها بنحو 10 ملايين دولار، وتضم صناعات إنتاج المحولات، والأثاث المكتبي، وتوفر فرص عمل للعديد من الشباب.

وقال " المصدر"، خلال تصريحات صحفية، إن الاتحاد يبحث حاليا اختيار مكتب محاماة دولي لرفع قضية أمام المحاكم الدولية ضد الحكومة الاثيوبية لحماية الاستثمارات المصرية هناك، ومطالبتها بتعويض عن الخسائر التى لحقت بها منذ قيام الجيش الإثيوبي بالهجوم على إقليم التيجراي الذي أدي لتوقف تلك المصانع عن الإنتاج عدم التزامها بمواعيد توريدات بضائعها.

وكان مسؤولي المنطقة الاستثمارية المصرية بإثيوبيا برئاسة المهندس علاء السقطي رئيس الاتحاد، عقدوا اجتماع مع الحكومة الاثيوبية الاربعاء الماضي لبحث أوضاع الاستثمارات المصرية القائمة هناك وحمايتها، وسهولة تحويل أرباحها، إلا أنه لم ينتهي إلى حلول ذات طابع جاد من الجانب الإثيوبي لحل تلك المشكلات وحماية الاستثمارات المصرية.