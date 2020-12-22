



الآن وبكل سهولة.. ننشر رابط الاستعلام عن نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2020/2021 عبر رابط أكاديمية الشرطة academy.moi.gov.eg





رابط الاستعلام عن نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2020-2021 بالرابط الخاص بأكاديمية الشرطة ، حيث أعلنت وزارة الداخلية بدء مؤتمر صحفي بمقر أكاديمية الشرطة ، تم خلاله تسجيل أسماء الأشخاص المقبولين في كلية الشرطة 2020 ، حزب جديد من بين قوائم المرشحين الذين حصلوا على دبلوم المدرسة الثانوية ، كلية الحقوق الأزهرية. وأضاف أن قرابة 55 ألف طالب تقدموا للحصول على مكان في أكاديمية الشرطة خلال فترة التقديم ، موضحًا أن جميع الاختبارات تتم بشفافية ونزاهة تامة لجميع الطلاب.





اسماء المقبولين فى كلية الشرطة 2020/2021

تعلن وزارة الداخلية عن قوائم القبول لكلية الشرطة 2020-2021 بعد المؤتمر الصحفي ، كجزء من فعاليات المؤتمر التي بدأت في 17 ديسمبر بالضبط الساعة الثانية عشر ، ونلاحظ أن امتحانات كلية الشرطة انتهت في أغسطس من العام الماضي ، وطالما انتظر الطلاب نتيجة القبول إلى كلية الشرطة في مقالنا سنناقش قائمة بأسماء الأشخاص المقبولين في كلية الشرطة 2020 مع الرقم القومي ورقم الملف.





رابط الاستعلام عن نتيجة اختبارات كلية الشرطة

أضافت وزارة الداخلية رابطًا إلى الموقع الرسمي لأكاديمية الشرطة لمساعدة الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة ومدرسة الأزهر الثانوية ، ويحق لكلية الحقوق التقدم للحصول على مكان في مدرسة الشرطة ، ومؤخراً كانت هناك عمليات تسجيل بأكاديمية الشرطة وكذلك امتحانات في أغسطس ، وتعلن نتائج الجامعة الآن في ديسمبر. شرطة 2020-2021.





- للاستعلام عن نتيجة كلية الشرطة الدخول عبر رابط أكاديمية الشرطة ( اضغط هنا ).

- يجب ادخال تسجيل الرقم القومي.

- ثم تسجيل رقم الملف.

- بعد ذلك الضغط على بحث.



