الآن وبكل سهولة.. ننشر رابط الاستعلام عن نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2020/2021 عبر رابط أكاديمية الشرطة academy.moi.gov.eg

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 12:53 م
نتيجة اختبارات كلية الشرطة
نتيجة اختبارات كلية الشرطة
Advertisements

الآن وبكل سهولة.. ننشر رابط الاستعلام عن نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2020/2021 عبر رابط أكاديمية الشرطة academy.moi.gov.eg

رابط الاستعلام عن نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2020-2021 بالرابط الخاص بأكاديمية الشرطة ، حيث أعلنت وزارة الداخلية بدء مؤتمر صحفي بمقر أكاديمية الشرطة ، تم خلاله تسجيل أسماء الأشخاص المقبولين في كلية الشرطة 2020 ، حزب جديد من بين قوائم المرشحين الذين حصلوا على دبلوم المدرسة الثانوية ، كلية الحقوق الأزهرية. وأضاف أن قرابة 55 ألف طالب تقدموا للحصول على مكان في أكاديمية الشرطة خلال فترة التقديم ، موضحًا أن جميع الاختبارات تتم بشفافية ونزاهة تامة لجميع الطلاب.

اسماء المقبولين فى كلية الشرطة 2020/2021
تعلن وزارة الداخلية عن قوائم القبول لكلية الشرطة 2020-2021 بعد المؤتمر الصحفي ، كجزء من فعاليات المؤتمر التي بدأت في 17 ديسمبر بالضبط الساعة الثانية عشر ، ونلاحظ أن امتحانات كلية الشرطة انتهت في أغسطس من العام الماضي ، وطالما انتظر الطلاب نتيجة القبول إلى كلية الشرطة في مقالنا سنناقش قائمة بأسماء الأشخاص المقبولين في كلية الشرطة 2020 مع الرقم القومي ورقم الملف.

رابط الاستعلام عن نتيجة اختبارات كلية الشرطة
أضافت وزارة الداخلية رابطًا إلى الموقع الرسمي لأكاديمية الشرطة لمساعدة الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة ومدرسة الأزهر الثانوية ، ويحق لكلية الحقوق التقدم للحصول على مكان في مدرسة الشرطة ، ومؤخراً كانت هناك عمليات تسجيل بأكاديمية الشرطة وكذلك امتحانات في أغسطس ، وتعلن نتائج الجامعة الآن في ديسمبر. شرطة 2020-2021.

- للاستعلام عن نتيجة كلية الشرطة الدخول عبر رابط أكاديمية الشرطة (اضغط هنا).
- يجب ادخال تسجيل الرقم القومي.
- ثم تسجيل رقم الملف.
- بعد ذلك الضغط على بحث.

الآن وبكل سهولة.. ننشر رابط الاستعلام عن نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2020/2021 عبر رابط أكاديمية الشرطة academy.moi.gov.eg

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نتيجة كلية الشرطة 2020 نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2020 نتيجة اختبارات كلية الشرطة اكاديمية الشرطة 2020 اختبارات كلية الشرطة 2020

أخبار تهمك

خطوة مفاجئة.. الأهلي يتراجع عن التعاقد مع القاطرة البشرية

منذ حوالي 21 ساعة

نداء عاجل من الصحة العالمية لدول العالم بشأن السلالة الجديدة لكورونا

منذ يوم

مفاجأة.. الأهلي مُهدد بالاستبعاد من نهائيات كأس العالم

منذ يوم

اتجاه لتأجيل القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي ينتظر أنباء سارة عقب مواجهة سونيديب بدوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

موعد مباراة الزمالك المقبلة في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - ربيع ياسين يستقيل من تدريب منتخب الشباب

منذ حوالي 14 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 23 ساعة

ميسي يشعل حماس جمهور برشلونة بتصريح مثير

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. قفزة جديدة في وفيات وإصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 13 ساعة

حسام حسن يرفض طلب الزمالك

منذ يوم

جهاز الأهلي يصدم لاعب الفريق وجيرالدو يتفوق قبل مواجهة سونيديب

منذ نصف ساعة

عاجل .. وزير الإسكان يستعرض مخطط تطوير منطقة وسط البلد

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي السابق: الزمالك عرض علي 800 ألف جنيه في الموسم ورفضت

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يدرس إعارة نجم الفريق في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل .. رد حاسم من فودافون حول صفقة بيعها للاتصالات السعودية

منذ يوم

موضوعات متعلقة

Police Academy ظهور نتيجة كلية الشرطة الأن بالرقم القومي 2019 لطلاب الثانوية عبر موقع أكاديمية الشرطة

لينك نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2020 عبر الموقع الرسمي لأكاديمية الشرطة academy moi gov

ننشر رابط نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2020 بالرقم القومي عبر موقع وزارة الشرطة

رابط الاستعلام عن نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2020 عبر وزارة الداخلية

الان.. ننشر رابط الحصول على نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2020 بالرقم القومي (اكاديمية الشرطة)

(بالاسماء) نتيجة قبول كلية الشرطة 2020 برقم الملف عبر موقع academy.moi اكاديمية الشرطة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:05 م

جهاز الأهلي يصدم لاعب الفريق وجيرالدو يتفوق قبل مواجهة سونيديب

عاجل.. قفزة جديدة في وفيات وإصابات كورونا (بيان رسمي)

12:15 ص

الأهلي ينتظر أنباء سارة عقب مواجهة سونيديب بدوري أبطال إفريقيا

01:11 م

نجم الأهلي السابق: الزمالك عرض علي 800 ألف جنيه في الموسم ورفضت

10:15 ص

اتجاه لتأجيل القمة بين الأهلي والزمالك

07:56 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز