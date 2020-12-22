موسكو تعلن فرض عقوبات على مسؤولين أوروبيين بسبب قضية نافالني

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 12:51 م
بوتين
بوتين
وكالات
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فرضت موسكو، اليوم الثلاثاء، عقوبات على مسؤولين أوروبيين بسبب قضية المعارض الروس أليكسي نافالني، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، اتهم وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مسؤولين روس كبار، بالتورط في محاولة تسميم المعارض الروسي البارز، أليكسي نافالني.

 

ورجح "بومبيو"، في تصريحات نقلتها "سكاي نيوز عربية"، أن يكون تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني تمّ بأمر من "مسؤولين روس كبار".

 

يأتي ذلك فيما، أعلن أن المعارض الروسي ،الذي تقول ألمانيا إنه تعرض للتسميم بغاز الأعصاب "نوفيتشوك"، استفاق من غيبوبة مستحثة طبيا وفصل عن جهاز التنفس الاصطناعي، وفق ما أفاد المستشفى الألماني حيث يتلقى العلاج.

 

وقال مستشفى شاريتيه في بيان "إنه يستجيب للمحفزات اللفظية"، مشيرا إلى أن حالة نافالني البالغ 44 عاما "تحسنت".

 

رغم ذلك، قال المستشفى إن من السابق لأوانه تحديد التأثير الطويل الأمد لعملية التسميم.

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موسكو فرض عقوبات المعارض الروسي نافالني

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