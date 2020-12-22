شركة بيونتك الألمانية تحدد موعد اختبار اللقاح ضد السلالة الجديدة من كورونا

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 12:33 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت شركة بيونتك الألمانية، اليوم الثلاثاء، أنها سيتم اختبار اللقاح ضد السلالة الجديدة من فيروس كورونا، خلال الأسبوعين المقبلين، وفقًا لوسائل إعلام أوروبية.

 

وكشفت بشركة بيونتك الألمانية لصناعة الأدوية، عن تفاصيل عن لقاح فيروس كورونا، المتوقع أن يطرح بالأسواق بحلول شهر مارس 2021.

 

وقد أوضح مسئول في شركة فايز الأمريكية، أنه يمكن حفظ اللقاح لمدة 15 يوما في درجة حرارة 70 تحت الصفر، قائلًا: "طورنا صناديق شحن حافظة للقاح تم تصميمها خصيصًا للتحكم في درجة حرارتها للحفاظ على شروط التخزين".

 

وأكد المسئول أن الشركة تسعي لإيصال لقاح فيروس كورونا إلى كل دول العالم.، متوقعا مزيدا من الموافقات على اللقاح المشترك مع فايزر خلال الأسابيع المقبلة.

 

وأعلنت شركة بيونتك، أن المملكة المتحدة كانت الدولة الأولى في العالم التي وافقت على اللقاح.، حيث سيساهم اللقاح في خفض عدد المرضى في المستشفيات ممن يعانون من حالات عالية الخطورة.

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