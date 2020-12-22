قتال عنيف بين الجيش والمخابرات في الصومال

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 11:46 ص
قوات الأمن
قوات الأمن
وكالات
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شهدت مدينة مركا في الصومال، قتالًا عنيفًا بين قوات الجيش والمخابرات، حسبما موقع "الصومال الجديد"، اليوم الثلاثاء.

 

ونقل الموقع عن إذاعة "دلسن" المحلية، أن القتال دار في المدينة الواقعة بولاية جنوب الغرب، بين جنود "فوج 14 أكتوبر" من الجيش الصومالي، والقوات التابعة للمخابرات، حيث أثر القتال على سكان المدينة.

 

وبحسب الإذاعة، أسفرت المواجهات بين الطرفين عن مصرع جنديين، وإصابة آخرين بجروح، في حين لم تتضح بعد الأسباب وراء اندلاع القتال.

 

 وقد أسفر قتال عنيف بين قوات حكومية في مديرية "كاران" بالعاصمة مقديشو قبل يومين إلى مصرع 10 أشخاص من بينهم جنود ومدنيون، حيث حاولت الحكومة الفيدرالية اعتقال الضباط المتورطين في القتال لكنها أخفقت في ذلك، وأوضحت مصادر لـ"الصومال الجديد" أن "الضباط المتمردين بدأوا جمع مليشيات لمواجهة القوات الأمنية التي تحاول اعتقالهم".

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