البورصة تقلص خسائرها فى منتصف التداول .. ومؤشرها الرئيسي يصعد وحيدا

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 11:39 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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تباينت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء ، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة مقلصاً من خسائره الصباحية  مع نظرة تفاؤلية للقاح الألمانى الذى اعلن عن صلاحيته السلالة الجديدة من كورونا و الذى عاد معه الذهب لتقليص مكاسبه و تماسك النفط ، لينعكس ذلك ايجاباً على السوق و يرتفع  المؤشر الرئيسي بنسبة 0.55% عند 10637 نقطة .

و ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  إيجي إكس 30 بنسبة 0.55% عند  مستوى 10639.6 نقاط ، وانخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 EWI بنسبة 0.98% عند 1939.5 نقطة، وهبط المؤشر إيجي إكس 100 EWI بنسبة 0.47% يصل إلى 2839.3 نقطة.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين على الأسهم للبيع بصافي 96.3 مليون جنيه، فيما اتجه الأجانب والعرب للشراء بصافي 89 مليون جنيه، و7.2 مليون جنيه على التوالي.

وفي تلك الأثناء بلغت قيمة التداول على الأسهم المقيدة 326.6 مليون جنيه، من خلال 177.9 مليون سهم، عبر 14.4 ألف صفقة.

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