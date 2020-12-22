أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء22-12-2020
الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 10:31 ص
الفجر الاقتصادي
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سجلت اسعار مواد البناء من الأسمنت والحديد والرمل والطوب استقرار اليوم الثلاثاء 22-12-2020، استقرار مع بعد ارتفاعات شهدتها الأيام الماضية ولا سيما سعر اطن الحديد.
وتراوحت
أسعار الحديد بين 10600 - 11100جنيها للطن تسليم أرض مصنع، والسعر للمستهلك سجل
10800-11300جنيها للطن، بعدما شهد ارتفاعات بلغت 1000 جنيه للطن الواحد متأثر بصعود اسعار
خامات الحديد إلى اعلي مستويتها، في حين سجلت
أسعار الأسمنت 650-680 جنيها للطن تسليم
أرض مصنع، و سعر المستهلك بين 700-750 جنيها للطن، وأسعار الجبس 550 - 650 جنيها
للطن، وسعر الرمل بين 60-100 جنيها للمتر، والطوب بين 750-950 جنيها للألف طوبة.
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