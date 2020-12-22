"كوشنر": المغرب وإسرائيل يريدان تعزيز التقارب بينهما

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 10:19 ص
نتنياهو
نتنياهو
وكالات
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قال كبير مستشاري الرئيس الأمريكي  جاريد كوشنر، اليوم الثلاثاء، إن المغرب وإسرائيل يريدان تعزيز التقارب بينهما، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، أجرى ملك المغرب محمد السادس، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا مع دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

 

وقال الديوان الملكى المغربى في بيان له "خلال الاتصال، أخبر الرئيس الأمريكي الملك بأنه أصدر مرسوما رئاسيا، بما له من قوة قانونية وسياسية ثابتة، وبأثره الفوري، يقضي باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية، لأول مرة في تاريخها، بسيادة المملكة المغربية الكاملة على كافة منطقة الصحراء المغربية".

 

وأشار الديوان الملكى، إلى أن الولايات المتحدة قررت فتح قنصلية بمدينة الداخلة، تقوم بالأساس بمهام اقتصادية، من أجل تشجيع الاستثمارات الأمريكية، والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما لفائدة سكان الأقاليم الجنوبية.

 


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