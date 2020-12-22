الصناعة توقع اتفاق مع بنك مصر لتمويل الصادرات بقيمة 22 مليون جنيه

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 09:57 ص
جانب من توقيع البروتوكول
جانب من توقيع البروتوكول
أحمد الشيخ
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شهدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة وعاكف المغربى نائب رئيس مجلس ادارة بنك مصر توقيع بروتوكول تعاون بين  التمثيل التجاري المصرى وبنك مصر في مجال تمويل عدد من البرامج والانشطة الهادفة لزيادة معدلات الصادرات المصرية للاسواق العالمية وبصفة خاصة لاسواق دول القارة الافريقية، وقع البرتوكول الدكتور أحمد مغاوري رئيس  التمثيل التجاري شهاب زيدان، رئيس قطاع المنتجات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية ببنك مصر.

 

وقالت الوزيرة إن البروتوكول -والذي يستمر لمدة عام ونصف اعتباراً من أول يناير المقبل - يدعم التوجه الحالي للوزارة بزيادة الصادرات المصرية لمختلف الاسواق العالمية كما يدعم استراتيجيتها الخاصة بالتحرك نحو السوق الافريقي، مشيرةً الى ان البروتوكول يستهدف تطوير الميزات التنافسية لعدد من القطاعات التصديرية وتأهيل المصدرين الجدد وصغار المصنعين الى جانب تنظيم ورش عمل وجلسات توعية لرفع الوعي لدى المصدرين بالاسواق المستهدفة بالاضافة الى ايفاد البعثات التجارية الترويجية وتنظيم الاسابيع التجارية والترويج لعدد من القطاعات الصناعية بالاسواق الافريقية.

 

ومن جانبه أشار الدكتور أحمد مغاوري، رئيس  التمثيل التجاري إن دور الجهاز يتضمن تعزيز استفادة الشركات المصدرة من البرامج الخدمية والمصرفية والتمويلية التي يتيحها بنك مصر في اطار البرتوكول وذلك بتمويل تقديري يبلغ 22 مليون جنيه  بالاضافة الى ترشيح الشركات والمصانع الراغبة في التعاون مع البنك  للحصول على مزايا البروتوكول وذلك وفقاً للخطة التى اعدتها ادارة افريقيا بالتمثيل التجاري بهدف الوصول  بحجم الصادرات الى 30 مليار دولار خلال المرحلة القريبة المقبلة، إلى جانب تنظيم ورش عمل للتدريب لتوعية الشركات المصدرة وبصفة خاصة صغار المصدرين بآليات التصدير ومستندات الشحن  وذلك بالتعاون مع مدربين من بنك مصر، فضلاً عن تنظيم انشطة ترويجية تتضمن عدد 6 بعثات تجارية و5 اسابيع تجارية الى عدد من الدول الافريقية الى جانب تنظيم بعثات مشترين الى مصر.

 

 وبدوره أكد السيد/ شهاب زيدان، رئيس قطاع المنتجات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية ببنك مصر الى حرص البنك على توفير كافة المنتجات المصرفية للشركات المصدرة وتيسير حصولها على الخدمات التمويلية وغير التمويلية مشيرا الى ان البنك سيلتزم وفقاً للبروتوكول بإمداد  التمثيل التجاري المصرى بالمعلومات والبيانات  الخاصة ببرامج  تمويل التجارة والترويج  الى جانب توفير مدربين لعمل لقاءات وورش عمل خاصة بعمليات التجارة الدولية ومستندات الشحن والاحتياجات التمويلية للشركات وذلك لتعريفها بمبادرات البنك المركزي لتمويل الشركات الصغيرة  والمتوسطة، بالإضافة إلى تقديم خدمة مميزة للمصدرين لتنفيذ عملياتهم المصرفية من فروع بنك مصر المختلفة الي جانب توفير التمويل للمشروعات المقدمة في نطاق مبادرات البنك المركزي المصري و تقديم كافة الخدمات المصرفية المميزة للمشروعات فضلاً عن إيفاد منسقي تسويق من قبل البنك الي مقار الشركات لعرض وتسويق المنتجات المصرفية والتمويلية الخاصة بالبنك

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بنك مصر وتمويل الصادرات المصرية بنك مصر الصناعة السوق الافريقي

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