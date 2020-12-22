إصابات كورونا تتخطى حاجز الـ18 مليونا في الولايات المتحدة

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 10:00 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت جامعة "جونز هوبكنز"، اليوم الثلاثاء، أن عدد المصابين بفيروس كورونا، تخطى داخل الولايات المتحدة حاجز الـ18 مليون شخص، منذ تفشي الجائحة، وتجاوز عدد الوفيات منهم بسبب هذا الفيروس الـ319 ألف حالة.

 

وفي بيان لجامعة "جونز هوبكنز" قالت إن الولايات المتحدة، البلد الأول في العالم على صعيد أعداد الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس، سجلت لغاية مساء أمس الاثنين 18017500 حالة إصابة بفيروس كورونا، من بينها 319270 حالة وفاة.

 

وبحسب الجامعة الأمريكية، ارتفع عدد الذين يتم إدخالهم إلى المستشفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، حيث أصبح يبلغ أكثر من 115 ألف مريض بكوفيد-19 في المستشفيات، بحسب بيانات وزارة الصحة الأميركية.

 

وسجلت الجامعة 190972 إصابة جديدة بالفيروس، خلال الـ24 ساعة الممتدة بين الساعة 20:30 من مساء الأحد، ولغاية الساعة 20:30 من مساء أمس، بالتوقيت المحلي، حيث تسبب الفيروس بوفاة 1658 شخصا، خلال هذه المدة.

 

ومنذ أسبوع، انطلقت حملة تلقيح واسعة النطاق ضد فيروس كورونا في الولايات المتحدة، ترمي في مرحلة أولى إلى تلقيح 20 مليون شخص خلال ديسمبر الجاري.

 

 

 

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