سعر الدواجن اليوم .. "التموين" تطرح كميات إضافية بأسعار مخفضة

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 09:44 ص
أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء22-12-2020
أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء22-12-2020
الفجر الاقتصادي
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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات إضافية من الدواجن المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية التابعة لها، وبأسعار ارخص بكثير عن السعر السوقي.

 

وقدمت وزارة التموين عروض وتخفيضات حتى شهر ديسمبرعلى اسعار السلع الغذائية مستمرة، من خلال طرح كميات من الدواجن المجمدة بسعر 30 جنيه للكيلو مقابل 37 جنيه للكيلو في السوق.

 

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 22-12-2020:


 سجلت أسعار الدواجن  والبيض استقرار،  الثلاثاء 22-12-2020، ولاسيما بعد تراجعات محدودة سجلتها أمس.

 

وعرض أصحاب المزارع سعر كيلو الدواجن البيضاء عند 19 جنيهًا مقابل ، ليصل السعر إلى المستهلك بسعر ما بين  23 و24 جنيها، في حين  أن سعر الكتكوت تراوح  بين 5 و7 جنيهات، ووصل سعر كرتونة البيض في المزرعة سجل اليوم 30.5 جنيه، لتباع للمستهلك نحو 35 جنيها

 

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